Rusya: Türkiye'nin '6 aylık Esad'lı geçiş planı'ndan haberimiz yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin müzakere ettiği iddia edilen ve Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın altı ay içinde görevini bırakmasını öngördüğü belirtilen bir geçiş sürecinden haberi olmadığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Reuters’ın Türk yetkililere dayandırdığı ve Türkiye'nin Esad'ın altı ay süre görevde kalacağı bir geçiş sürecini Batılı ülkelerle müzakere ettiği yönündeki haber, bugünkü basın toplantısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a soruldu. Peskov soru karşısında, ''Hayır, bahsettiğiniz plandan haberim yok'' yanıtını verdi.

"Terörle mücadele ve Suriye krizinin çözümlenmesi için terörist olmayan tüm güçlerle temas kurmaya hazır" olduklarını da söyleyen Peskov, ''Muhalifler arasında işbirliği yapılabilecek merkez bir güç olmaması durumu zorlaştırıyor'' dedi.

''Ilımlı muhaliflerin bulunmasında ne ABD

ne de Avrupa yardım edebilir"

Peskov, Rusya'nın Suriye'de 'ılımlı' muhalif arayışında olup olmadığına dair bir soruya, ''Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki operasyonların başlamasından bu yana ılımlı olarak tanımlanabilecek muhaliflerle işbirliği yapılabileceğini birçok kez söyledi. Bir dizi terörist ve aşırıcı grubun bulunduğu bu tablodan ılımlı güçleri bulup çıkarmak mümkün değil'' yanıtını verdi.

Öte yandan Peskov, ılımlı muhaliflerin bulunması için ABD'nin kendilerine yardım edip edemeyeceği sorulduğunda da ''Ilımlı muhaliflerin bulunmasında ne ABD ne de Avrupa yardım edebilir. Onlar da ılımlı olarak tanımlanabilecek muhalifleri bulabilecek durumda değiller'' dedi.