Türkiye, Suriye'de Esad'lı geçiş sürecine 'şartlı evet' mi dedi?

Reuters, iki üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı bir iddiayı gündeme getirdi. Reuters'a konuşan yetkililer, "Türkiye, 6 ay sonra iktidarı bırakmak şartıyla Suriye'de Esad'lı geçişin kabulüne hazır" dedi.

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi de bugün kaleme aldığı yazısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Suriye'de 6 aylık bir Esad'lı geçiş süreci planından bahsettiğini söylemişti. Selvi'nin diplomatik bir kaynaktan aktardığı bilgiye göre, "Esad'ın geçiş döneminde sembolik Cumhurbaşkanı olarak görevinin başında kalması ve istihbarat servisi el-Muhaberat ile Suriye Ordusu'nun geçiş yönetimine bağlanması gündemde..."