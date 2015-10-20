T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye, Suriye'de Esad'lı geçiş sürecine 'şartlı evet' mi dedi?

Reuters'ın iki üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı iddiası...

20 Ekim 2015 19:25

Reuters, iki üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı bir iddiayı gündeme getirdi. Reuters'a konuşan yetkililer, "Türkiye, 6 ay sonra iktidarı bırakmak şartıyla Suriye'de Esad'lı geçişin kabulüne hazır" dedi.

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi de bugün kaleme aldığı yazısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Suriye'de 6 aylık bir Esad'lı geçiş süreci planından bahsettiğini söylemişti. Selvi'nin diplomatik bir kaynaktan aktardığı bilgiye göre, "Esad'ın geçiş döneminde sembolik Cumhurbaşkanı olarak görevinin başında kalması ve istihbarat servisi el-Muhaberat ile Suriye Ordusu'nun geçiş yönetimine bağlanması gündemde..."

ETİKETLER

akpak partierdoğancumhurbaşkanıesadsuriyegeçiş sürecievetreuterstürk yetkililer

İlgili Haberler

Erdoğan'a Putin söyledi: Esad'lı geçiş 6 ay sürecek

Geçiş sürecinde Muhaberat ve Suriye Ordusu'nun geçiş yönetimine bağlı olacağı belirtiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24