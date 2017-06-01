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Ekonomi

Rusya: Türkiye'den domates alımına yönelik yasak en az üç yıl devam edecek

Başbakan: Domates, ilişkilerimizin sembolü oldu

01 Haziran 2017 16:53

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın en azından üç yıl daha devam edeceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'den domates alımına yönelik yasağın en azından üç yıl daha devam edeceğini belirtti.

St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Sputnik'e demeç veren Tkaçev, Türkiye'ye uygulanan domates yasağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Rusya'daki domates üretim sektörümüzün gelişmesi için gelecek üç yıl belirleyici olacak. Şimdiden ithalatı neredeyse iki kat azalttık, ülkemizde 800 bin ton domates üretiyoruz. Üretimimizi yaklaşık yarım milyon ton daha artırmalıyız. Bunun için de pazara bağlı olarak üç-beş yıl gerekiyor" diyen Tkaçev, "Bu nedenle yakın bir gelecekte Türk domateslerinin pazarımıza dönmesi söz konusu değil" diye ekledi.

"Söz konusu karar belki de bugün imzalanacak"

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç ise, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını öngören hükümet belgesinin hazır olduğunu ve en yakın zamanda imzalanacağını söyledi.

St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dvorkoviç, "Rusya Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) talimatı doğrultusunda Başbakan (Dmitriy Medvedev) hükümet kararını imzalayacak. Söz konusu karar belki de bugün imzalanacak. Yani domates dışındaki sebzelere yönelik kısıtlamalar kaldırılacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşmesini de değerlendirdi ve "Domates, ilişkilerimizin sembolü oldu. Domates dışında her alanda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Domates konusunda hassasiyetimizi Rusya'ya ilettik" dedi

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