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Başbakan: Domates, Rus-Türk ilişkilerinin sembolü oldu

"Domates konusunda hassasiyetimizi Rusya'ya ilettik”

22 Mayıs 2017 21:15

Başbakan Binali Yıldırım, Gürcistan'a hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım, Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile görüşmesini de değerlendirdi ve  “Domates, ilişkilerimizin sembolü oldu. Domates dışında her alanda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Domates konusunda hassasiyetimizi Rusya'ya ilettik” dedi

Yıldırım’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Karadeniz Ekonomi Birliği'nin bir zirvesi oldu. Burada bölgesel işbirliği kapsamlı şekilde değerlendirildi. Akabinde Rusya Başbakanı (Dmitriy) Medvedev ile bir araya geldik ve uçak krizinden sonra normalleşme sürecinde bir adım attık.

Müteahhitlik hizmetleri, otelcilik gibi 6 alanda Türk firmalarına uygulanan yasaklar için kaldırılma kararı alındı. Rusya'da faaliyet gösteren firmalara ilişkin kısıtlama ve yasaklamalar kaldırıldı. İthalatı yasaklanan elma, armut, beyaz ete uygulanan yasaklar bir hafta içerisinde kaldırılacak.

Domates, (Rus-Türk) ilişkilerinin sembolü oldu. Domates dışında her alanda ciddi ilerlemeler kaydedildi. Domates konusunda hassasiyetimizi Rusya'ya ilettik. Daha zamana ihtiyaç var ama ortak bildiride bir hüküm yer aldı. Mevsimsel ithalata izin verilmesi yoluyla ilk adım atılmış oldu.

(Rusya ile) vize konusunda öncelikle uçuş personeli ve hizmet pasaportuna yönelik vizeler Mayıs ayında kaldırılacak.

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