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15 Temmuz Darbe Girişimi

Rusya, Türkiye uçuşlarına yönelik kısıtlamaları kaldırdı

22 Temmuz'dan itibaren seferlerin başlayacağı belirtildi

22 Temmuz 2016 10:53

Rusya yönetimi, darbe girişiminin ardından vatandaşlarına uygulamaya başladığı Türkiye’ye ziyaret yasağını kaldırma kararı aldı.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Rusya Sivil Havacılık Kurumu, Türkiye’ye yönelik uçuşlara uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

Alınan karar duyurulurken, “Türkiye, aradığımız güvenlik teminatlarını bize sunduğu için yasak kaldırılmıştır” dendi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı ve sivil havacılık dairesi 'Rosaviatsiya' tarafından geceyarısı yapılan açıklamada, tüm Rus havayolu şirketlerinin eskiden olduğu gibi 22 Temmuz tarihinden itibaren Türkiye seferlerine başlayabilecekleri söylendi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’yi ziyaret etmeyi planlayan Rus vatandaşlarının da herhangi bir sınırlama olmaksızın bu uçuşlardan faydalanabileceği kaydedildi.

Rusya vatandaşlarına Türkiye’yi ziyaret yasağı darbe girişiminden hemen sonra, 16 Temmuz sabahı yürürlüğe konmuştu. Bu tarihten itibaren itibaren Rus yolcu uçakları sadece Türkiye’deki vatandaşlarını ülkelerine geri götürmeye çalışıyordu. Rusya’dan Türkiye’ye hava yoluyla seyahat gerçekleştirmek isteyen Rus vatandaşlarına ise Rusya’dan çıkış izni verilmiyordu.

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