Rusya'nın ardından ABD ve İngiltere'den de Türkiye uçuşlarını durdurma kararı

Boğaziçi Köprüsü'nün kapatılmasıyla başlayan darbe girişiminin ardından Rus havayolu şirketleri Türkiye uçuşlarını durdurdu. "Özür mektubu" ile normalleşme sürecine girilen Rusya'dan sonra ABD ve İngiltere'den de Türkiye'den gelen veya giden uçuşlarla ilgili durdurma kararları geldi.

Rusya 'güvenlik' gerekçesiyle

uçuşları durdurdu

Rusya kendi havayollarının Türkiye'ye tarifeli uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Bu kararın güvenlik gerekçesi ile alındığı bildirildi. Böylece, charter uçuşlarına izin verilmesinin beklendiği bir dönemde bu kez tarifeli uçuşların da önü keslmiş oldu. Ancak bu yasağın durum normale döner dönmez kaldırılması bekleniyor.

Türkiye'den gelen tüm havayolu şirketlerinin uçaklarının ABD'ye inmesi de yasaklandı

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Amerikan Sivil Havacılık Kurumu, İstanbul ve Ankara'dan gelen ya da bu kentlere giden ABD uçaklarının seferlerini iptal etti. Türkiye'den direkt ya da aktarmalı gelen tüm havayolu şirketlerinin uçaklarının ABD'ye inmesi de yasaklandı.

British Airways de uçuşları iptal etti

British Airways de bugün içinde Türkiye'ye ya da Türkiye'den yapılması öngörülen tüm uçuşları iptal ettiğini duyurdu.

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