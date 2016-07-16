Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları darbe girişimi sebebiyle askıya alındı

Rusya kendi havayollarının Türkiye'ye tarifeli uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Bu kararın güvenlik gerekçesi ile alındığı bildirildi. Böylece, charter uçuşlarına izin verilmesinin beklendiği bir dönemde bu kez tarifeli uçuşların da önü keslmiş oldu. Ancak bu yasapın durum noramle döner dönmez kaldırılması bekleniyor.

TASS ajansının haberine göre, Rusya Ulaştırma Bakanlığı yayınladığı bir genelge ile güvenlik durumu netleşene kadar Türkiye'ye Rus havayolarının sefer yağmasının yasaklandığını duyurdu.

İnterfaks ajansı da bu kararın "federal düzeyde" alındığını ve Rusya vatadaşlarının güvenliğini koruma amaçlı olduğunu açıkladı.

Aeroflot başta olmak üzere Rusya havayolları "ikinci bir emre kadar" Türkiye'ye uçuşlarını askıya aldı. Ancak THY ve Pegasus gibi Türk şirketlerinin uçuşları ile ilgili bir sınırlama bulunmuyor.

Türkiye'deki durum nedeniyle THY'nin bugün için Rusya seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.

Bu durumda Rusya'dan Türkiye'ye charter seferlerinin başlatılması için yoğun diplomatik temasların sürdüğü esnada gelen "darbe girişimi" haberi ve yaşanan kanlı olaylar, süreci yeniden çıkmaza soktu...

Rusya Federasyonu Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Kinitseviç, charter seferlerinin başltılması kararının ertelenmesini istedi.

Rus yetkili, "Hiç kuşkusuz şu an Türkiye'ye seferleri başlatmakta acele edilmemesi gerekiyor. Ülkede yaşananlar sonuna kadar anlaşılmış değil. Sadece bu nedenle bile charter uçuşlarının yeniden başlatılması konusunda acele etmeden gelişmeleri takip etmek lazım" dedi.

Hafta içi Türkiye'den gelen resmi, heyet Rus tarafı ile charter konusunu görüşmüş, Rus tarafı güvelik önlemlerinin arttırılması talebinde bulunmuştu.

Türkiye'de askeri darbe olduğu ve İstanbul ile Ankara havaalanlarının trafiğe kapatıldığı haberileri üzerine uçuşların kaderi belirsiz durumda... Bu gece Moskova'dan kalkan ve Atatürk Havaalanına'na sefer yapan Aeroflot'un tarifeli uçağı, havada gelen uyarı üzerine uçuşunu yarıda keserek Moskova Şeremetyevo Havaalanı'na geri döndü.

Lifenews kanalı Aeroflot Türkiye uçuşlarının, gelişmeler netlik kazanana kadar askıya alındığınu duyurdu.

Dün gece İstanbul'da havaalanlarına inişe izin verildiği ama kalkışlara izin verilmediği bildirildi.

Ancak bu sabah THY resmi sitesinde, İstanbul'daki uçuşların normale döndüğü açıklamasına yer verildi.

Gelişmelerin belirsiz olduğu, Rusya-Türkiye hattında uçacak olan yolcuların havayollarının web sitelerinden son durumu takip etmeleri öneriliyor.