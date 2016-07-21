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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Rusya darbe girişimini saatler önce Erdoğan'a haber verdi" iddiası

Bölgede bulunan Rus askerlerinin bazı askeri görüşmeler tespit ettiği öne sürüldü

21 Temmuz 2016 15:04

Rus basınının Fars Haber Ajansı'na dayandırarak verdiği habere göre Rusya, darbe girişimi başlamadan saatler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyardı.

Ajansın haberine göre Ankara'da bazı diplomatik kaynaklar, bir kısım Arap basınına bu konuda açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Türk istihbarat birimlerine "bir askeri darbe hazırlığı ile ilgili bilgi verdiği" iddia edildi. 

 

"Erdoğan'ı tutuklayın ya da öldürün"

 

Diplomatların açıklamalarına göre, bölgede bulunan Rus askerlerinin bazı askeri görüşmeler tespit ettiği ve şifrelerini çözdükleri konuşmalarda, ordunun Ankara'da yönetime karşı darbe hazırlığı hakkında konuştuklarını tespit ettikleri öne sürüldü. 

Görüşmeler sırasında Erdoğan'ın Marmaris'te bulunduğu otelde tutuklanması ya da öldürülmesi için askeri helikopterler gönderme emri verildiği belirtildi.

Diplomatlar, Rusya'nın bu sinyalleri nasıl tespit ettiklerini söylemeyeceklerini, ancak Rus Hava Kuvvetleri'nin Suriye'deki Hmeymim hava üssünde bu sinyalleri yakalayacak sistemlerin olduğunu bildiklerini söylediler.

Haberde Ankara'daki üst düzey yetkililer ve ordudan bazı isimlerin Milli İstihbarat tarafından darbeden beş saat kadar önce bilgilendirildiklerini doğruladıkları da belirtildi.

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