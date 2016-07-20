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15 Temmuz Darbe Girişimi

Rusya, NATO’nun Türkiye’deki darbe girişimi öncesi tutumunu eleştirdi

"NATO, Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğiyle ilgili tehdit hakkında tek bir bilgi dahi vermedi"

20 Temmuz 2016 21:13

Türkiye’deki meşru hükümetin devrilmesi halinde, bunun bölgede daha derin istikrarsızlığa yol açacağını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun darbe girişimi öncesindeki tutumunu eleştirdi.

Sputnik'e demeç veren Zaharova, darbe girişiminin Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan NATO zirvesinden sadece bir hafta sonra gerçekleştiğine dikkat çekerek, "NATO, birlik üyesini muhtemel tehdit konusunda uyarmadı. En büyük askeri yapı olan ve güvenlik konusundaki çalışmalar için her türlü imkana sahip olan NATO, Türkiye'nin ve bölgenin güvenliğiyle ilgili tehdit hakkında tek bir bilgi dahi vermedi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tüm bunlar olurken, NATO'nun kendi yarattığı Rusya tehdidiyle meşgul olduğunu vurguladı. Zaharova, "Meşru hükümeti devirme senaryosu olumsuz yönde gelişseydi, bu hem Türkiye'de bir trajediye yol açardı, hem de bölgede daha derin bir istikrarsızlığa sebep olurdu" yorumunu yaptı.

Öte yandan darbe girişiminin ardından Türkiye'de durumun henüz istikrara kavuşmadığını da belirten Zaharova, Türkiye'ye gidecek Ruslara tüm riskleri göz önünde bulundurma tavsiyesinde bulundu.

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