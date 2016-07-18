NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO üyesi bir ülkede darbelere yer olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Stoltenberg, görüşmede, NATO üyesi bir ülkede darbelere yer olamayacağını ve darbe girişimlerine müsaade edilemeyeceğini vurgulayarak, NATO olarak Türkiye'de seçimle iş başına gelmiş yönetime tam destek verdiklerini kaydetti.

Merkel: Darbe girişimi kabul edilemez

Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı Türkiye'ye destek mesajları çerçevesinde Federal Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile de görüştü.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Merkel, darbe girişiminin kabul edilemez olduğuna dikkati çekerek Türkiye’de seçilmiş hükümetin yanında yer aldıklarını belirtti.