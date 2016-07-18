ABD: Demokrasi NATO'nun bir gereksinimidir; Türkiye'de olanlar dikkatle değerlendirilecek

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye'deki darbe girişimine ilişkin olarak, "Doğrudan, Türkiye'de seçilmiş liderliğin yanında duruyoruz. Darbe girişiminde bulunanların adalet önüne çıkarılmasını destekliyoruz” dedi. Kerry, adalet sürecini değerlendirirken de "Türkiye’ye darbe girişiminden sonra düzenin sağlanması için çok ileri gitmemesi uyarısında bulunuyoruz. Demokrasi NATO’nun bir gereksinimidir, Türkiye’de olanlar dikkatle değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

"ABD ve AB'nin Türkiye'yi hukukun üstünlüğüne saygı göstermeye davet ettiğini" belirten Kerry, "Türk hükümetine sükuneti koruması, hukukun üstünlüğünü muhafaza etmesi ve kurumlara saygı duyması şeklinde kuvvetli çağrıda bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye'deki darbe girişiminin ardından ABD ve Avrupa Birliği'nden ortak açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Kerry, NATO'nun Türkiye'de olup biteni dikkatli bir şekilde değerlendireceğini belirtti.

"Gülen'in iadesi için kanıt gerek"

Reuters’ın haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin ABD’de yaşayan Fethullah Gülen’in iade talep ederken kanıtlanabilir delil sunması gerektiğini belirtirken, şu açıklamalarda bulundu:

"Türk hükümetine sükûneti koruması, hukukun üstünlüğünü muhafaza etmesi ve kurumlara saygı duyması şeklinde kuvvetli çağrıda bulunuyoruz.

"Darbe girişiminde bulunanların adalet önüne çıkarılmasını destekliyoruz.

"Türkiye’ye darbe girişiminden sonra düzenin sağlanması için çok ileri gitmemesi uyarısında bulunuyoruz.

"Demokrasi NATO’nun bir gereksinimidir, Türkiye’de olanlar dikkatle değerlendirilecek.

"Türkiye Gülen’in iadesi için iddialar değil kanıt göndermeli"