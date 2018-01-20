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Dünya

Rusya: Suriye'nin kuzeydoğusundaki krizin başlamasına ABD'nin provokasyonları sebep oldu

"ABD'nin kontrolsüz modern silah sevkiyatları Türkiye'yi operasyona itti"

20 Ocak 2018 22:58

Türkiye’nin ‘Zeytin Dalı Harekâtı’ adını verdiği Afrin operasyonunun başlamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklanada, bölgedeki krizin sorumlusunun ABD olduğu belirtildi. Bakanlık, ABD’nin kontrolsüz modern silah sevkiyatlarının Türkiye’yi operasyona ittiğini ifade etti. 

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Afrin’deki askerlerin geri çekilmesine dair yaptığı açıklamada açıklamada, "Rusya'nın Suriye'deki komuta merkezi, TSK'nın harekât başlattığı Afrin'de bulunan Rus askerlerin güvenliklerini sağlamak üzere tedbir aldı” dendi. 

"ABD'nin sorumsuz davranışları barışçıl çözüm sürecine zarar verdi"

“Olası provokasyonların önüne geçmek, Rus askerlerinin yaşamına ve sağlığına yönelik tehdidi önlemek için Ateşkesi İzleme Merkezi'nin Afrin bölgesinde bulunan grubunda yer alan askerler ve askeri polis Tel Rıf'at'taki gerilimi azaltma bölgesine çekildi” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ateşkesi İzleme Merkezi, çatışma bölgelerini terk eden sivil halka gerekli yardımların hızlı bir şekilde sağlanması için Tel Rıf'at'taki gerilimi azaltma bölgesinin içindeki ve etrafındaki durumu kesintisiz olarak izlemeye devam ediyor."

Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD provakasyonlarının krizi başlatan başllıca faktör olduğu belirtilirken, Ankara'nın Washington tarafından kurulması gündeme getirilen 'Sınır Güvenlik Gücü'nün son derece olumsuz bir tepkiyle karşılandığı belirtildi. ABD'nin sorumsuz davranışlarının barışçıl çözüm sürecine zarar verdiği ifade edilirken, ABD'nin kontrolsüz modern silah sevkiyatlarının Türkiye'yi operasyona ittiği kaydedildi.

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