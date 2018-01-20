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Afrin harekâtına "Zeytin Dalı" adı verilmesi sosyal medyada nasıl yankılandı?

Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Suriye'deki YPG hedeflerini vurmaya başladı

20 Ocak 2018 22:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fiilen' başladığını duyurduğu Afrin operasyonunda, Türk Silahlı Kuvvetleri havadan harekata başladı.

Diyarbakır'dan havalanan uçakların hedefleri vurduğu belirtilirken, Özgür Suriye Ordusu üyelerinin de PYD'nin kontrolündeki bölgeye girdiği kaydedildi.

TSK, harekâtın adını 'Zeytin Dalı' olarak açıkladı. "Zeytin Dalı" adı sosyal medyada da genş yankı uyandırdı. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

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afrinoperasyonsosyal medyazeytin dalı
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