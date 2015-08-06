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Dünya

Rusya Kuzey Kutbu üzerinde hak iddia etti

Rusya, Kuzey Kutbu'nun 1,2 milyon kilometrekarelik alanı için BM'ye başvurdu

06 Ağustos 2015 16:04

Rusya, Kuzey Kutbu’nun 1,2 milyon kilometrekarelik alanı üzerinde hak sahibi olduğunu iddia ederek yeniden BM'ye başvuruda bulundu. Rusya'nın 2002'deki başvurusu reddedilmişti.

Rusya, Kuzey Kutbu’nun 1,2 milyon kilometrekarelik alanı üzerinde Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde hak iddia ettiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın, uluslararası deniz hukukuna göre kıta sahanlığı kıyı çizgisinden 350 deniz mili açığındaki Kuzey Kutbu üzerinde hak sahibi olduğu ve bu hakkın tanınması için BM’ye resmi başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Başvurunun bilimsel verilere dayandığı ve ilerleyen aylarda ele alınmasının beklendiği bildirildi. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Kuzey Kutbu’nda dünyadaki toplam keşfedilmemiş petrol rezervinin yüzde 13’ü ve toplam keşfedilmemiş doğalgaz rezervinin yüzde 30’u bulunuyor.

Rusya, benzer bir başvuruyu BM’ye 2002 yılında yapmış, ancak BM yeterli veri olmadığını belirterek başvuruyu reddetmişti. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Danimarka ve Norveç; Rusya’nın yanı sıra Kuzey Kutbu üzerinde hak iddia eden diğer ülkeler olarak biliniyor.

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