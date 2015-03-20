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Çevre

Kuzey Kutbu'ndaki buzullarda rekor gerileme

ABD'li uzmanlar Kuzey Buz Denizi'ndeki kış aylarında görülen buz seviyesinin rekor seviyelere gerilediğini açıkladı

20 Mart 2015 08:25

Colorado Üniversitesi Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi (NSIDC) bu yıl buz seviyesinin en çok 14,5 milyon kilometrekare olduğunu bildirdi. Bunun uydu verilerinin kaydedilmeye başlandığı 1979'dan bu yanaki en düşük seviye olduğu vurgulandı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada Kuzey Buz Denizi'ndeki buz seviyesinin 1975-2012 yılları arasında yüzde 65 azaldığı sonucuna varılmıştı.

London School of Economicst Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Enstitüsü'nden Bob Ward, "Buzun aşama aşama kaybolmasının kutup bölgesinde insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde büyük etkileri oluyor. Ayrıca, deniz seviyesinin yükselmesiyle tüm dünya genelinde sonuçlar ortaya çıkartıyor" dedi.

NSCIDC bu yıl maksimum buz seviyesine 25 Şubat'ta ulaşıldığını ve Kuzey Kutbu ilkbahara girerken buzların erimeye başladığını belirttti.

Bu yılki maksimum seviyenin, 2011'de ölçülen bir önceki rekor düşük seviyeden 130 bin kilometrekare daha az olduğu vurgulandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, bilim insanları Alaska ve Rusya'nın bazı bölgelerinde görülmedik derecede sıcak geçen Şubat ayının buz seviyesinin azalmasında rol oynamış olabileceğini söylüyor.

WWF Küresel Kuzey Kutbu Programı'ndan Alexander Şestakov "Bu gurur duyulabilecek bir rekor değil. Düşük düzeydeki buz seviyesi Kuzey Kutbunu ve dünyanın geri kalanını daha da tehdit edebilecek sonuçlara yol açabilir" dedi.

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