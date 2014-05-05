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Yaşam
Deutsche Welle

‘Buzullar erirse!’

Alman bilim insanları, Antarktika’nın doğusundaki buzulların da erime tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Uzmanlar, bunun iklim değişikliğinin sonucu olduğu görüşünde.

05 Mayıs 2014 17:29


Potsdam'daki İklim Sonuçları Araştırma Enstitüsü'nden uzmanlar, ‘Nature Climate Change' (Doğa İklim Değişikliği) dergisinde yayımladıkları makalede, Antarktika'nın doğusundaki buzulların büyük bir bölümünün erime tehlikesi bulunduğu uyarısında bulundu. Araştırmaya katılan uzmanlardan Anders Levermann, “Şu ana kadar yalnızca Antarktika'nın batısındaki buzulların tehlikede olduğu düşünülüyordu, ancak şimdi doğuda bunun on katı büyüklüğündeki bir parçanın daha tehlikede olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Uzmanlar Avustralya'nın güneyindeki Wilkes Toprakları'nda bulunan buzulların eriyerek okyanusa karışması halinde, deniz seviyesinin yükseleceği ve bu yükselmenin de ‘gezegenin şeklini' değiştireceği uyarısında bulundu. Makalede, deniz seviyesinin yükselmesinin New York, Tokyo, Mumbai ve Dublin gibi kıyı kentlerini sular altında kalma riski ile karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çekiliyor.

Uzmanlardan Matthias Mandel, iklim değişikliğinin durdurulması halinde dahi buzulların yavaş yavaş eriyerek okyanusa karışacağını ve temel sorunun burada yattığını söylüyor.

Deniz seviyesinin birkaç bin yıl içerisinde üç ila dört metre yükseleceği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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