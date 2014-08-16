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Bilim / Teknoloji

İnsanoğlu buzulları hızla eritiyor

İnsanların buzulları eritmesindeki etkisi 1851-2010 yılları arasında yüzde 25'ken, son 20 yılda bu rakam yüzde 69'a yükseldi

16 Ağustos 2014 21:55

İnsanların buzulların erimesine katkısı 1851-2010'da yüzde 25 iken 1991-2010'da yüzde 69'a çıktı. Bilim insanları, en son araştırmalarla buzulların erimesi başta olmak üzere küresel ısınma etkilerinin insan kaynaklı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, buzulların erimesi ve bunun sonucunda deniz suları seviyesinin yükselmesinin nedeninin insan kaynaklı olduğu fikri güçlendi.

‘Science’ dergisinde yayımlanan araştırma, insan faaliyetlerinin 1991-2010'da buzulların erimesinin yüzde 69'undan sorumlu olduğunu gösterdi.

Bilim insanları, 1851-2010'da bu oranın sadece yüzde 25 olduğuna dikkati çekti.

Arşivleri inceleyen ve bilgisayar ortamında geçmişle ilgili bir simülasyon hazırlayan bilim insanları, 1851-2010'da deniz seviyesinin 13,3 santimetre yükseldiğini ve insan kaynaklı faaliyetler olmasa bu seviyenin sadece 9,9 santimetre kadar olacağını saptadı.

Araştırmanın başında bulunan Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi'nden Ben Marzeion, insanın iklime etkisi konusunda artık daha fazla kanıtın olduğunu belirtti.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) geçen sene hazırladığı raporunda, 1950’den bu yana insan kaynaklı faaliyetlerin en az yüzde 95'inin küresel ısınmanın ana sebeplerinden olduğunu açıklamıştı.

 

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