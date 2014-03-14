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Çevre

Kuzey Kutbu'nda yeni bir dinozor türü fosili bulundu

Kanada’nın kuzey bölgesi Yukon ile Alaska sınırında yapılan bilimsel çalışmalarda, insandan biraz iri yeni bir dinozor türü bulundu

14 Mart 2014 14:50

T-Rex olarak da bilinen "Tyrannosaurus rex" türü dinozorun "kuzeni" ve onun yarısı büyüklüğünde, yine de insandan iri yeni bir dinozor türü fosili bulundu. Dinozorun, "Nanuqsaurus hoglundi" türünde olduğu açıklandı.

Bilim ekibinden Teksas’taki Perot Doğa ve Bilim Müzesi uzmanı Tony Fiorillo, fosilin kafatası ve çene parçalarının Prince Creek formasyonunda olduğunu söyledi. Fosilin, mezozoik dönemin sonlarında yaşadığını, bu dönemin de Kuzey Kutbu’nun diğer bölgelere oranla daha sıcak ve otlak olduğunu hatırlatan Fiorillo, cüssenin küçüklüğünü ise "24 saat karanlık geçen kış şartlarına uyum" ile açıkladı.

Ekibin araştırmasına ilişkin bilimsel makale de PLOS ONE isimli bilim dergisinde yayımlandı. 

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