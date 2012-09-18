Greenpeace Kuzey Kutbu'nu kurtarmak için destekçi arıyor

Greenpeace, "Save the Arctic/Kuzey Kutbu'nu Kurtar" sloganıyla kampanya başlattı.

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Küresel ısınma nedeniyle son 30 yılda buzulların yüzde 75'i eridi.

Greenpeace, "Save the Arctic/Kuzey Kutbu'nu Kurtar" sloganıyla başlattığı kampanyada 2 milyon destekçi arıyor.

www.savethearctic.og sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Buzullar, Kuzey Buz Denizi'nde 800.000 yıldan fazladır varlar. Erimelerinin başlıca nedeni, bizim kirli fosil yakıt petrolü tüketmemiz. İnsanlık tarihinde ilk kez Kuzey Buz Denizi, yakın gelecekte tamamen buzulsuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu, sadece bölgede yaşayan insanlar, kutup ayıları, boynuzlu balinalar, deniz aygırları ve diğer canlılar için değil, hepimiz için yıkıcı sonuçlar doğurur. Dünyanın kutbundaki buzullar, güneş ışınlarının çoğunu uzaya geri yansıtıyor ve böylece gezegenimizin serin kalmasını; tarım yapabilmek için gerekli olan iklimsel şartların sabit kalmasını sağlıyor. Buzulları korumak demek, aynı zamanda kendimizi korumak demek."

İmza kampanyasına katılmak için tıklayınız .

'Kuzey Kutbu 4 yıl içinde çatlayacak'

Dünyanın önde gelen Kuzey Kutbu uzmanlarından Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Peter Wadhams, Kuzey Kutbu Buz Denizi'nin dört yıl sonra yaz aylarında çatlayacağını iddia ediyor.

Bilindiği gibi Kuzey Buz Denizi son yıllarda sürekli olarak küçülmekte ve her sene daha fazla buz erimekte.

Profesör Wadham, bu durumu küresel bir felaket olarak niteliyor. Profesör Wadham'a göre çok acilen küresel ısının düşürülmesi için önlemler düşünülmeli.

Birçok bilim insanı Profesör Wadham'ın bu tespitine ve önerisine katılıyor. Bilim insanlarına göre, iklim değişimi için önlemler alınması artık önümüzdeki birkaç on yıl içinde yapılmaya çalışılırsa, sonuç tam bir felaket olacak. Bu nedenle önlemlerin bir iki yıl içinde alınması ve bu önlemlerin çok etkin olması gerekmekte.

Bilim insanları, atmosfere salınan karbondioksit miktarının azaltılması için alınacak önlemlerin yanı sıra, küresel ısınmayı durduracak ve atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltacak başka önlemler de düşünülüp uygulanmalı.

Prof. Wadham uzun süredir Kuzey Kutbu'nda buz kalınlıklarını ölçmekteydi. 2007 yılında Kuzey Buz Denizi'nin çatlamasının kaçınılmaz olduğunu öne sürdü ve şimdi de bunun önümüzdeki dört yıl içinde gerçekleşeceğini iddia etmekte.

Kuzey buzullarının yaz aylarında olağanın çok üstünde erimesi, okyanuz ısısını 7 dereceye çıkarmakta ve bu son buz çağından beri donmuş olarak bulunan deniz altı yataklarının erimesine, çok büyük miktarlarda metan gazının açığa çıkmasına neden olmakta.

Metan gazı küresel ısınmada karbondioksitten çok daha güçlü bir sera gazı.