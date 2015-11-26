Rusya Kalkınma Bakanı: Türkiye'ye yönelik yaptırımlar Türk Akımı'nı da kapsayabilir

Rus savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar hakkında konuşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev, Türk Akımı boru hattı projesinin de bu yaptırımlara dahil edilebileceğini söyledi.

Uçağın düşürülmesinin ardından Türkiye’ye getirilebilecek ekonomik yaptırımlara ilişkin bilgi veren Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev, “Bakanlığımız en kısa süre içinde, 2-3 güne kadar önerilerini hazırlayacak. Türkiye’nin Rus hava sahası ve hava limanlarını kullanmasına sınırlandırma getirilmesi gibi bazı önerilerimiz hazır. Bu çerçevede düzenli uçuşlar ya da charter seferleri kısıtlanabilir” dedi.

“İthalat ve ihracat vergi oranları değiştirilebilir"

Rusya’nın ulusal güvenliğini sağlaması ve çıkarlarını koruması amacıyla hayata geçirilecek kısıtlama tedbirleri çerçevesinde, Türkiye’ye ait gemi ve uçakların Rusya’ya girişinin sınırlandırılabileceğini de söyleyen Ulyukayev, “İthalat ve ihracat vergi olanları değiştirilebilir. Gemilerin Rus limanlarına girişi yasaklanabilir ya da sınırlandırılabilir. Türk uçaklarının Rus hava sahasını kullanması sınırlandırılabilir. Turizm faaliyetlerine de sınırlandırma getirilebilir” ifadelerini kullandı.

"Türk Akımı ve Akkuyu da tedbirler kapsamına girebilir"

Bu tedbirler çerçevesinde askıya alınabilecek ya da iptal edilebilecek yatırım projeleri arasında Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin de olduğunu söyleyen Ulyukayev şöyle konuştu:

“Türk Akımı projesinin diğer projelerden hiçbir farklı yok. Türkiye’ye karşı kabul edilecek özel ekonomik tedbir yasasına Türk Akımı da giriyor. Aynı şekilde Akkuyu projesi de.”

Ulyukayev’in açıklamalarına göre, Rusya Maliye Bakanlığı, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması, beş yıllık ticari-ekonomik program oluşturulması, bilimsel-teknik işbirliği yürütülmesi ve ortak yatırım fonu oluşturulması için yürütülen hazırlıklara da son verebilir. Bunları yaparken Rusya’nın çıkar dengesini gözeteceklerini vurgulayan Rus yetkili, Türkiye ile işbirliği yapan Rus iş sektörüne ‘zarar vermeme’ prensibine göre hareket edeceklerini vurguladı.

Rusya’nın Türkiye’ye getireceği ekonomik sınırlamaların Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde olacağını vurgulayan Ulyukayev, “Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın 21. maddesi, ulusal güvenlik tehdidi oluşması halinde, ülkelere ticaret ve hizmet alanında belirli sınırlamalara gitme hakkı veriyor. Biz de şu an tam olarak böyle bir durumu yaşıyoruz” dedi.