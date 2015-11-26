T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rusya Kalkınma Bakanı: Türkiye'ye yönelik yaptırımlar Türk Akımı'nı da kapsayabilir

Türkiye-Rusya uçuşlarının kısıtlanabileceği belirtildi

26 Kasım 2015 22:00

Rus savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar hakkında konuşan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev, Türk Akımı boru hattı projesinin de bu yaptırımlara dahil edilebileceğini söyledi.

Uçağın düşürülmesinin ardından Türkiye’ye getirilebilecek ekonomik yaptırımlara ilişkin bilgi veren Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ulyukayev, “Bakanlığımız en kısa süre içinde, 2-3 güne kadar önerilerini hazırlayacak. Türkiye’nin Rus hava sahası ve hava limanlarını kullanmasına sınırlandırma getirilmesi gibi bazı önerilerimiz hazır. Bu çerçevede düzenli uçuşlar ya da charter seferleri kısıtlanabilir” dedi.

 

“İthalat ve ihracat vergi oranları değiştirilebilir"

 

Alexei UlyukayevRusya’nın ulusal güvenliğini sağlaması ve çıkarlarını koruması amacıyla hayata geçirilecek kısıtlama tedbirleri çerçevesinde, Türkiye’ye ait gemi ve uçakların Rusya’ya girişinin sınırlandırılabileceğini de söyleyen Ulyukayev, “İthalat ve ihracat vergi olanları değiştirilebilir. Gemilerin Rus limanlarına girişi yasaklanabilir ya da sınırlandırılabilir. Türk uçaklarının Rus hava sahasını kullanması sınırlandırılabilir. Turizm faaliyetlerine de sınırlandırma getirilebilir” ifadelerini kullandı.

 

"Türk Akımı ve Akkuyu da tedbirler kapsamına girebilir"

 

Bu tedbirler çerçevesinde askıya alınabilecek ya da iptal edilebilecek yatırım projeleri arasında Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin de olduğunu söyleyen Ulyukayev şöyle konuştu:

“Türk Akımı projesinin diğer projelerden hiçbir farklı yok. Türkiye’ye karşı kabul edilecek özel ekonomik tedbir yasasına Türk Akımı da giriyor. Aynı şekilde Akkuyu projesi de.”

Ulyukayev’in açıklamalarına göre, Rusya Maliye Bakanlığı, Türkiye ile serbest ticaret anlaşması, beş yıllık ticari-ekonomik program oluşturulması, bilimsel-teknik işbirliği yürütülmesi ve ortak yatırım fonu oluşturulması için yürütülen hazırlıklara da son verebilir. Bunları yaparken Rusya’nın çıkar dengesini gözeteceklerini vurgulayan Rus yetkili, Türkiye ile işbirliği yapan Rus iş sektörüne ‘zarar vermeme’ prensibine göre hareket edeceklerini vurguladı.

Rusya’nın Türkiye’ye getireceği ekonomik sınırlamaların Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde olacağını vurgulayan Ulyukayev, “Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın 21. maddesi, ulusal güvenlik tehdidi oluşması halinde, ülkelere ticaret ve hizmet alanında belirli sınırlamalara gitme hakkı veriyor. Biz de şu an tam olarak böyle bir durumu yaşıyoruz” dedi.

 

ETİKETLER

rusyatürkiyeekonomik yaptırımlarAlexei Ulyukayevtürk akımıakkuyu

İlgili Haberler

Rusya-Türkiye krizi spor turizmini vurdu, yüzde 70 kayıp bekleniyor

Rus kulüpleri, rezervasyonlarını iptal etmeye başladı

Guardian: Erdoğan, Türkmenlere destek vermekle Rusya'ya olan ekonomik bağımlılığı arasında kaldı

"Rusya'nın Suriye'deki operasyonları Rus uçağının düşürülmesinde etkili oldu"

Rusya Ekonomi Bakanı: Türkiye ile serbest ticaret bölgesi için yapılan hazırlıkları durdurmak zorundayız

"Türk Akımı doğalgaz projesinde de bazı kısıtlamalar olabilir"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24