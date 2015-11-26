Rusya Ekonomi Bakanı: Türkiye ile serbest ticaret bölgesi için yapılan hazırlıkları durdurmak zorundayız

Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev, "Türkiye ile serbest ticaret bölgesi için yapılan hazırlıkları durdurmak zorundayız" açıklaması yaptı. UIukayev, "Türk Akımı doğalgaz projesinde de bazı kısıtlamalar olabilir" ifadesini kullandı.

Ulyukayev ayrıca, Türkiye’ye uygulanacak tüm yaptırımların Dünya Ticaret Örgütü’nün normlarına uygun olacağını ve Akkuyu nükleer santrali projesinin de yaptırımlar dahiline alınabileceğini söyledi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Ulyukayev daha önce de “Türkiye’ye karşı alınabilecek ekonomik tedbirlerden biri, Türk ürünlerinin Rusya limanları ve hava sahasına girişinin yasaklanması olabilir” demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Aralık 2014'te iptal edilen Güney Akım Projesi'nin yerine yapılacağını açıkladığı Türk Akımı boru hattının toplam 910 kilometre uzunluğunda olması; bunun 660 kilometresinin Rusya topraklarından, 250 kilometresinin ise Türkiye'den geçirilmesi planlanıyor.