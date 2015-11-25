Guardian: Erdoğan, Türkmenlere destek vermekle Rusya'ya olan ekonomik bağımlılığı arasında kaldı

Rus Su-34 uçağını düşüren Türkiye'nin iki ateş arasında kaldığını yazan İngiliz The Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki Beşar Esad karşıtı Türkmenlere destek verme isteği ve Türkiye'nin Rusya'ya olan ekonomik bağımlılığı arasında kaldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Guardian gazetesinde Simon Tisdall imzalı makalede, Türkiye'nin ekonomik açıdan Rusya'ya oldukça bağlı olması nedeniyle gerilimin tırmanmasının Erdoğan'ın aleyhinde olduğu vurgulandı.

"Rusya'nın operasyonları Rus uçağının düşürülmesinde etkili oldu"

"Erdoğan, diğer birçok sebebin yanı sıra Türkiye'nin Rusya'ya olan ekonomik bağımlılığı nedeniyle Suriye sınırında yaşananların ciddi bir cepheleşmeye yol açmasını istemiyor. Ama bu konu Erdoğan kontrol edebileceği bir şey olmayabilir de" diyen Tisdall'a göre, Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarının şiddetini arttırması ve Türkiye'nin Rusya'yı teröristler yerine Esad'a karşı savaşan Türkmenleri bombalamakla suçlaması Rus uçağının düşürülmesinde etkili oldu.

Rusya'nın Suriye'de hava operasyonu düzenlemesinin, Beşar Esad'ın devrilmesini isteyen Erdoğan'ı oldukça öfkelendirdiğini belirten Tisdall, Erdoğan'ın ikili görüşmelerinde operasyon kararı hakkında ön bilgilendirmede bulunmaması nedeniyle de Putin'e kızgın olduğunu ileri sürdü. Yazar Rus uçağının Türkiye tarafından vurulmasından sonra, NATO ve ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'le mücadelede, artık hep kaçındıkları tehlikeli bir cepheleşme ile baş etmek zorunda kaldığını belirtti.