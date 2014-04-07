'Rusya ikinci plana geçti'

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'te, Rusya yanlıları güvenlik binalarını ele geçirdi. 'Ukrayna'nın geleceği Rusya ile birlikte' ve 'Referandum' sloganları atan eylemciler, işgal ettikleri binalardan Ukrayna bayrağını indirip göndere Rusya bayrağını çekti. Kiev’deki Batı yanlısı yönetim de doğudaki bu gelişmeleri ‘Rusya’nın Kırım’ı işgali ardından Ukrayna’da ikinci hareket planına geçmesi’ olarak yorumladı.

Şiddetli eylemlere sahne olan Donetsk’te göstericiler polis barikatını aşarak hükümet binasını işgal etti. Rusya yanlısı sloganlar atan göstericiler binaya Rus bayrağı astı. Donetsk polisi sözcüsü İlhor Dyomin, gösteriye yaklaşık 1000 kişinin katıldığını ve 100 kişinin de binayı işgal ettiğini söyledi.

Luhansk’ta ise Rusya yanlısı 15 eylemcinin serbest bırakılması talebiyle yerel güvenlik binasına yürüyen göstericileri polis göz yaşartıcı gazla durdurdu. Ukraynalı yetkililer, ‘kimliği belirsiz kişilerin bina içine girip cephaneliklere ve silahlara el koyduklarını’ açıkladı. Göstericilerin baskını üzerine polis, Luhansk’a çıkan yolları kapattı.

Göstericiler Harkov’da da yerel hükümet binasına girdi. Rus yanlıları bir süre sonra binayı terk etti.

'Bir subay öldürüldü'

Çıkan olaylarda 9 kişi yaralanırken, Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan da Kırım’da bir Rus askerinin Ukraynalı bir subayı vurarak öldürdüğü açıklaması geldi.

Her üç kentteki göstericiler işgal eylemlerinin ardından halk yönetimi kurduklarını da ilan etti. Kiev yönetimini tanımadıklarını ve ‘darbecilere değil yakında Harkov’a gelecek eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç’e itaat edeceklerini’ açıklayan eylemciler, ‘Ukrayna’nın federal bölgelere dönüştürülmesini istediklerini’ kaydetti.

Kiev'de olağanüstü toplantı

Ukrayna güvenlik güçlerinin ‘kan dökülmesin’ düşüncesiyle Rusya yanlısı göstericilere müdahale etmediği belirtilirken, ülkenin Geçici Devlet Başkanı Oleksander Turçenov da Litvanya ziyaretini iptal etti. Turçenov, güvenlik yetkililerini de olağanüstü toplantıya çağırdı.

Meclis tarafından azledilen Moskova yanlısı lider Yanukoviç’in kitlesel gösteriler nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmasının ardından Rusya, Kırım bölgesini ilhak etmişti.

'Rusya ikinci plana geçti'

Nitekim Kiev’deki Batı yanlısı yönetim de doğudaki bu gelişmeleri ‘Rusya’nın Kırım’ı işgali ardından Ukrayna’da ikinci hareket planına geçmesi’ olarak yorumladı. Hatta Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ülkenin doğusundaki bu eylemlerin arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya’ya sığınan eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç’in olduğunu öne sürdü.

Avakov, Facebook hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı: “Toplanan kişilerin sayısı çok değil ama çok saldırganlar. Durum kan akıtılmadan kontrol altına alınacak. Ama aynı zamanda hükümet binalarına, kolluk güçlerine ve diğer vatandaşlara saldıranlara karşı sıkı önlemler alınacaktır.”

Turçenov da pazar akşamı yaptığı açıklamada, “Rusya’nın durmak niyetinde olmadığı artık ortada. Ukrayna’yı tamamen parçalamak istiyorlar. Rusya sınırına yakın Harkov, Donetsk ve Lugansk’ta çalkantıların kimin tarafından sipariş edildiğini herkes çok iyi biliyor” açıklamasını yapmıştı.

Başbakan Arseniy Yatsenyuk da dün ‘göstericileri yabancı güçlerle işbirliği yapmakla’ suçlamıştı. Rus askerinin sınırdan 30 kilometre içeri girdiğini savunan Yatsenyuk, Moskova’nın Ukrayna’yı işgal etmek için bahane üretmeye ve kaos çıkarmaya çalıştığını iddia etmişti.