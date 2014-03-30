Büyük güçlerin Ukrayna buluşması



Görüşmenin Cuma akşamı ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde karara bağlandığı belirtiliyor.

Kırım Yarımadası'nın referandum sonrasında Rusya'ya dahil olmasının ardından ABD ile Rusya dışişleri bakanları ilk kez bir araya gelecek. Kerry ve Lavrov en son 14 Mart'ta Londra'da buluşmuş ve görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Batı ülkeleri ve Ukrayna Moskova'yı Kırım Yarımadası'nı uluslararası hukuka aykırı şekilde topraklarına katmakla suçluyor. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna askerî bir müdahalede bulunup bulunmayacağı yönündeki endişeler de sürüyor.

'Ukrayna NATO'ya katılmamalı'

Lavrov cumartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin Ukrayna'ya askerî müdahalede bulunmak gibi “en küçük bir niyet” dahi taşımadığını, ancak Kırım'ın geri verilmesinin de “tamamen imkansız” olduğunu belirtti.

Lavrov resmi Vesti televizyon kanalına verdiği röportajda Ukrayna'nın federatif bir devlet olması ve Rusça konuşan topluluğun uygun bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Kiev'in NATO'ya katılmayacağı konusunda taahhütte bulunması gerektiğini ifade etti.

Lavrov Rosiya kanalına yaptığı yaptığı açıklamada da “Ukrayna'da Rusların ve Rusça konuşan topluluğun haklarını siyasi, diplomatik ve hukuka uygun araçların tümünü kullanarak gelecekte de korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.