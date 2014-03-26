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Dünya

Obama: Rusya'nın Ukrayna politikası zayıflık belirtisi

Obama, Rusya'nın Ukrayna'da daha 'ileri gitmesi halinde' yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu

26 Mart 2014 11:11

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya'nın Ukrayna politikasının güçlülük değil, zayıflık belirtisi olduğunu savundu.

Lahey'deki G7 zirvesinde konuşan Obama, Avrupa Birliği ülkelerinin, Rusya'ya, kendilerine de zarar verecek yaptırımları değerlendirme konusundaki istekliliğinin cesaret verici olduğunu söyledi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre ABD, Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra bazı Rus vatandaşlarına yaptırım uygulamaya başlamıştı. Obama açıklamasında uluslararası toplumun tanımaması nedeniyle Kırım'ın ilhakının henüz "sonuçlanmış bir mesele olmadığını" söyledi ancak bölgenin halihazırda Rus ordusunun denetiminde olduğunu da kabul etti.

 

'Rusya bedel öder'

 

Rusya'nın Ukrayna sınırına büyük miktarda askeri yığınak yapmasının kaygı verici olduğunu belirten Obama, bununla birlikte Rusya'nın kendi toprakları içinde birliklerini istediği yerde konuşlandırma hakkı olduğunu kaydetti.

Obama, "Sorumlu davranıp, yeniden uluslararası normlara uyabileceğini göstermesi Rusya'ya bağlı. Bunu yapamazsa, bazı bedelleri olacak" dedi.

Barack Obama, Uluslararası Para Fonu IMF'nin Ukrayna'ya yardım paketini bir an önce sonuçlandırmasını umduğunu belirterek Mayıs ayında yapılacak seçimlerin başarılı geçmesi için bu ülkeye yardımın büyük önem taşıdığını kaydetti.

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