Rusya, İdlib'deki El Nusra mevzilerini vuruyor; yüzlerce sivil ateşten kaçıyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, önceki güb Rus uçakları tarafından İdlib'de El Nusra'ya (yeni adıyla Fetih el Şam) karşı bombardıman düzenlendiğini söyledi. Suriye’de ordusunun da baskıyı her geçen gün ağırlaştırdığı İdlib’de yüzlerce sivil, iki ateş arasında kalmamak için güvenli bölgelere doğru yola çıktı. İdlib’den kaçanların Halep kırsalına doğru ilerlediği belirtiliyor.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Suriye ’de Rusya destekli ordunun baskıyı her geçen gün ağırlaştırdığı İdlib’de yüzlerce sivilin ateş arasında kalacağı kaygısıyla güvenli bölgelere doğru yola çıktığı belirtildi. Muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus jetlerinin vilayet çevresinde bombardımanlarını, ordunun top ateşini sürdürdüğünü, Nusra bağlantılı gruplarla kimi TSK destekli silahlı muhaliflerin etkinliğindeki İdlib’in güney bölgelerinden geçen çarşamba günü yola çıkan yüzlerce kişinin Halep kırsalına doğru ilerlediğini duyurdu. Yine muhaliflerin etkinliğindeki Halep’in kimi bölgelerine ulaşma hedefindeki kafilede bine yakın kişinin olduğu iddia edildi.

İdlib tansiyonu artarken gözler bugün Tahran’da Astana sürecinin garantörleri Rusya-Türkiye-İran’ın liderler düzeyinde yapılacak toplantısında.

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Şam’ın yakın müttefikleri Rusya ve İran’ın İdlib’e ordu operasyonundan yana net tutumlarına Türkiye’nin sivillerin yanı sıra ÖSO bağlantılı silahlı muhaliflerin durumuna ilişkin çekinceleri biliniyor. İran meclis sözcüsü Ali Laricani, Rusya’yı ziyaret ederken Tahran’daki üçlü zirvede tarafların İdlib’le ilgili uzlaşıya varmalarını umduğu açıklamasında bulundu.

"Öldürdük, öldüreceğiz"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise verdiği demeçte, “Zirvede temel konu Suriye olacak” dedi. Türkiye-İran ilişkilerinin daha da ilerletilmesi görüşünü dile getiren Kasımi şu ifadeleri kullandı:

“Bazı güçler bölgenin barış içerisinde olmasını istemiyor. Zira ne kadar istikrarsız olursa bir takım silah üreticileri daha rahat şekilde dolarlara sahip olan ülkelere askeri teçhizat satabilecek.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise dün yaptığı açıklamada, Rusya’nın İdlib, Halep dahil Suriye’nin her yerinde barışı sağlamak için teröristleri hedef alacağını kaydetti. “Teröristleri öldürdük, öldürüyoruz, öldüreceğiz” ifadesi dikkat çekti.

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Paris: Asker sayısını azaltacağız

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, IŞİD’in Suriye ve Irak’taki hâkimiyetini kasım sonuna, en geç yıl sonuna kadar kaybedeceğini savundu. Paris’te bir grup gazeteciyle bir araya gelen Lecointre, IŞİD’in nihai yenilgisi sonrasında ülkesinin bölgedeki asker sayısını azaltacağını söyledi. Lecointre, Şam yönetiminin İdlib’e olası saldırısı sırasında kimyasal silah kullanması durumunda kuvvetlerinin Suriye hedeflerini vurmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Moskova-Şam cephesi, Batı’dan yükselen kimyasal çıkışlara tepki göstererek asıl karşı tarafın bu yönde bir provakasyona hazırlandığını savunuyor.

Fransa’nın Ankara’nın terör örgütü gördüğü YPG’nin etkin olduğu, Suriye’de Mınbiç de dahil olmak üzere bölgede bini aşkın askerinin olduğu belirtiliyor.