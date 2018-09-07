İdlib için kritik zirve bugün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımlarıyla gerçekleşecek üçlü zirve toplantısı için bugün Tahran’a gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, zirvede, Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunması amacıyla, Astana mekanizması bağlamında sahada ve siyasi süreç kapsamında yürütülen ortak çabaların ele alınacağı belirtildi.

Nisan ayında yapılan ikinci üçlü zirvenin ardından meydana gelen gelişmelerin değerlendirileceğinin, ileriye dönük atılabilecek adımların belirleneceğinin ifade edildiği açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın, zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştirecekleri ikili ve üçlü temaslarda, İran ve Rusya Federasyonu’yla ikili ilişkilerimizin yanı sıra diğer güncel, bölgesel konuların da ele alınması öngörülmektedir” denildi.

Erdoğan, Ruhani ve Putin’in zirve sonrası ortak basın toplantısı yapması bekleniyor. “Suriye” sorunu için zirvelerin ilki Putin’in ev sahipliğinde Soçi’de, ikincisi Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da yapılmıştı.