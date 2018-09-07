Rusya: Suriye'deki teröristleri öldürdük, öldürüyoruz, öldürmeye de devam edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Suriye'deki başka yerleşim yerlerinde olduğu gibi İdlib'de de terörist grupları hedef almaya devam edeceklerini" söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, İdlib'e olası bir operasyon düzenlenmesinin belirsizliği nedeniyle gerginlik devam ederken, Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'dan bölgeye ilişkin açıklamalar geldi.

Zaharova, gazetecilerin kriz noktalarındaki çalışma koşullarına ilişkin bir medya seminerinde aldığı bir soru üzerine, "(Suriye'de) teröristleri öldürdük, öldürüyoruz ve öldürmeye devam edeceğiz. İster Halep'te olsunlar, ister İdlib'de, Suriye'nin neresinde olduklarının bir önemi yok" vurgusunu yaptı.

İstediklerinin Suriye'ye barışın geri dönmesi olduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Zaharova, bu ülkedeki terör tehdidinin Rusya'nın ulusal güvenliği için de bir tehdit olduğunu kaydetti.

Ayrıca Zaharova bir başka soru karşısında, Rusya hava güçlerinin müdahalesi olmasaydı Suriye'de gazetecilerin korunmasının ve çalışmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Rus Dışişleri Sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Rusya birkaç yıl önce aldığı kararı almasaydı, şu anda orada kimseyi korumak mümkün olmazdı. Orada, şu anda her yerde IŞİD'in varlığı olurdu. Gerçek bir terörist devlet. Sadece Suriye topraklarında değil, çevredeki terörist potansiyelini birleştirip komşu ülke topraklarına da yayılırlardı. Bu bölgelerdeki gazeteciler de onların gazetecisi olur, bu gazeteciler o terörist devletin eylemlerini haberleştirirlerdi."