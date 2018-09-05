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Dünya

Rusya: İdlib'de El Nusra mevzilerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib'in Rus savaş uçaklarınca bombalandığını doğruladı

05 Eylül 2018 17:17

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün Rus uçakları tarafından İdlib'de El Nusra'ya (yeni adıyla Fetih el Şam) karşı bombardıman düzenlendiğini söyledi.

Konaşenkov gazetecilere yaptığı açıklamada "4 Eylül'de Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan 4 Rus uçağı ile İdlib'de El Nusra'ya ait mevzilere hassas mühimmatlarla saldırı gerçekleştirildi" dedi.

Konaşenkov, Rus uçaklarının El Nusra yerleşim birimleri dışındaki ve içlerinde insansız hava araçlarının (İHA) bulunduğu silah depolarının yanı sıra ve teröristlerin Hmeymim üssü ile Halep ve Hama'ya saldırı için İHA'larını gönderildiği yerlere yapıldığını ifade etti.

Konaşenkov, Hmeymim üssü yakınlarında son bir ayda El Nusra'ya ait 47 İHA'nın vurulduğunu da hatırlattı.

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