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Dünya

Rusya: Greenpeace gemisinde uyuşturucu var

Rusya'ya ait bir petrol platformuna çıkmaya çalışan 30 Greenpeace eylemcisi 'korsanlık' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı

09 Ekim 2013 22:38

Rusya Soruşturma Komisyonu, gemide yaptığı aramada, morfin ve eroin üretiminde kullanılan haşhaş sapı bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, uyuşturucu olabileceğinden kuşku duyulan maddelerin dışında, gemide, "çifte amaçlı" araç gereçler de ele geçirildiği ve bunların kullanım alanının, sadece çevreyle ilişkili olmayabileceği kaydedildi.
Greenpeace ise geminin yola çıkmadan önce Norveçli yetkililer tarafından özel eğitimli köpeklerin de yardımıyla arandığını, Rus yetkililerin, denizcilik kuralları gereği her gemide bulunması gereken tıbbi malzemeleri bulmuş olduğunu belirtti.
Hollanda, mahkemeye çıkarılıncaya kadar Murmansk limanında gözaltında tutulan şahısların ve Hollanda bandıralı geminin derhal serbest bırakılmasını talep etti.
Gözaltına alınan mürettebat arasında 6 İngiliz de bulunuyor.
Komisyon, gözaltında tutulan bazı şahıslara yönelik iddianamenin, gemiden toplanan kanıtlar dikkate alınarak değiştirilebileceğini belirtti.
Arctic Sunrise gemisinde çalışan ve 18 ülkenin vatandaşlarından oluşan mürettebatın gözaltına alınması geniş çaplı kaygı uyandırmıştı.

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