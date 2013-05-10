Greenpeace eylemi: GDO'lu pilav yaptık, yer misin Mehdi Eker?

Greenpeace eylemcileri üzerinde "GDO'lu pilav" yazan iki adet pilav arabasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önüne gelerek Bakan Mehdi Eker'i öğle yemeğine davet etmek istedi ancak güvenlik görevlilerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

"Nohutlu değil, GDO'lu pilav, yer misin Mehdi Eker?" pankartı açan eylemciler, Mehdi Eker'in ve İTÜ Rektörlüğü'nün dün yaptıkları açıklamalara "GDO'lara da masallara da karnımız tok" yazılı pankartlarla karşılık verdi.

Ancak güvenlik görevlileri, sert müdahalelerle hem pankartlara hem de içi pilav dolu arabalara el koydu.

İTÜ bünyesindeki MOBGAM (Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırmaları Merkezi) laboratuvarları, geçtiğimiz haftalarda, Mersin'de ele geçirilen pirinçlerin genetiği değiştirilmiş olduğunu açıklamış, konu İTÜ Rektörlüğü'nün dünkü açıklamasıyla tekrar gündeme gelmişti.

Grup adına açıklama yapan Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası Sorumlusu Tarık Nejat Dinç, "İTÜ Rektörlüğü'nün dün yaptığı açıklama, pirinç skandalının nasıl örtbas edilmeye çalışıldığının somut bir göstergesi. Ancak bunu da apar topar ve acemice yapıyorlar. Rektörlük yaptığı açıklamayla, esasında analiz sonuçlarının doğru olduğunu kabul ediyor ancak adeta kendi bünyesindeki MOBGAM'a 'Sen neden pirincin kimlik testini yapıp bizi zor duruma soktun' diyerek karalamaya çalışıyor. Bu da rektörlüğün, Tarım Bakanlığı'ndan ve Hükümet'ten nasıl bir baskı gördüğünü gösteriyor" dedi.

Tarım Bakanı Mehdi Eker'in Biyogüvenlik Kanunu'ndaki değişiklik tasarısını devreye sokmayı planladığına dikkat çeken Dinç, "Bu değişikliğin amacı, GDO'da sıfır tolerans prensibinden ödün vererek gıdalarımızda belli oranda GDO olmasına göz yummak. Böylece, halka GDO'lu ürün yedirmek pahasına, şu anda haklarında dava olan şirket yöneticilerini kurtarmayı amaçlıyor" diye konuştu.