İTÜ, pirinçte GDO testlerinin teknik olarak geçersiz olduğunu açıkladı

GDO'lu prinç tartışmalarına ilişkin iki önemli açıklama geldi. Mersin Limanı'nda ele geçirilen prinçlerin GDO'lu olmadığını söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, "Labaratuvar sonuçları hatalı" dedi. Ardından prinçlerin GDO'lu olduğunu duyuran İTÜ bir açıklama yaptı ve labaratuvar incelemelerinde hata yapıldığını duyurdu.

Mersin Limanı'nda ele geçirilen ve GDO'lu olduğu öne sürülen pirinçle ilgili önemli bir açıklama geldi.

İthal edilen pirincin GDO'lu olduğunu bir raporla kamuoyuna duyuran İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) geri adım attı.

İTÜ Rektörlüğü, Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'ndeki labaratuvar incelemesinde hata yapıldığını açıkladı.

Rektörlük tarafından yapılan yazılı açıklamada yazılı açıklamada "Raporların incelenmesi için rektörlüğümüz tarafından kurulan komisyon, süreçte usul ve deneysel kurgu hataları olduğunu saptamıştır" denildi.

Sonuçlar teknik olarak geçersiz olduğunu duyuran İTÜ, sorumlu kişi hakkında soruşturma başlattı ve açığa aldı.

Öncesinde bir açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, princin GDO'lu olmadığını labaratuvar sonuçlarında hata olduğunu söyledi.

Kamuoyunda pirinçle ilgili yer alan tartışmalarda, bir üniversitenin laboratuvarından kaynaklanan yanlış teşhisin olduğuna işaret eden Eker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun da bugün, yarın açıklamasını yapacaklar muhtemelen. Dünyada ticarete konu GDO'lu pirinç üretimi zaten yoktur. Orada bir tozlanmadan, bulaşmadan ibaret bir şey vardır. O da pirincin içeriğiyle ilgili, ürünün kendisiyle ilgili değil.

Orada bir yanlışlık var. Onun açıklanmasını biz üniversiteden bekliyoruz, yanlış yapıldığına dair. Onun üzerinden maalesef medya da kamuoyu da yanlış bilgilendi. Sanki böyle bir şey tespit edilmiş, doğruymuş gibi. Bizim oradaki tutumumuz çok açık ve net. Vatandaşın kafasını karıştırmaya kimsenin hakkı yok."