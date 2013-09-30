Rusya: Greenpeace üyeleri sondaj platformuna tehdit oluşturuyor

Çeviri: Varsan Çekiç

Rusya Araştırma Komitesi, kuzey kutbuna yakın bölgede yapılan sondaj çalışmalarını protesto eden ve Greenpeace gemisinde gözaltına alınan 30 aktivist aleyhinde dava açılacağını belirtti. Komite, aktivistleri Arktik bölgedeki sondaj platformuna karşı "ciddi bir tehlike" oluşturmakla suçladı.

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinin haberine göre, Greenpeace gemisinde bulunan 30 aktivistin, 18 Eylül'de devlet kontrolündeki enerji firması Gazprom'a ait olan platforma dair protestoları hakkında süren araştırmalar yüzünden gözaltı durumları iki ay uzatıldı.

Aktivistler aleyhine yakın zamanda dava açılacağını belirten Araştırma Komitesi, aktivistlerin 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabilen korsanlık suçundan suçlanıp, suçlanmayacağı hakkında bir açıklama yapmadı.

Greenpeace'in "Arctic Sunrise" adlı gemisinin platform etrafındaki 500 metre güvenli bölge kanunu ihlal ettiğini belirten araştırmacılar, gemide bulunma nedeni bilinmeyen ekipmanların bulunduğunu belirttiler.

Yaptıkları açıklamada araştırmacılar, devam eden araştırmalar kapsamında gemide bulunan bazı ekipmanlara ve dökümanlara el koyulduğunu söylediler.

Geminin uluslararası kanunlar tarafından belirlenen 500 metreden fazla yaklaşmadığını belirten Greenpeace Rusya, aktivistlerin kullandığı şişme botların güvenli bölgeyi ihlal ettiğini ancak aktivistlerin hiç tehlike arz etmediğini açıkladı.