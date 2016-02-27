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Dünya

Rusya Dışişleri'nden Erdoğan'ın 'iki pilot' açıklamasına yanıt: Türkiye faciamızı anlamazsa ilişkiler düzelmez

''Pilotlarımız Suriye'de Rusya'nın değil dünya kamuoyunun çıkarlarını koruyordu''

27 Şubat 2016 21:02

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürmesinin facia olduğunu anladıkları takdirde ilişkilerin düzelmesi yolunda adım atılacağını belirtti.

Sputnik'ten Fuad Safarov'a konuşan Zaharova, "Bu olay bizim için büyük facia. Ankara’nın bunu anlaması lazım. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Rusya iki pilot yüzünde iyi dostu Türkiye’yi kaybetti' diye açıklama yaptı. Öncelikle bu insanlar bizim vatandaşımız. Ne demek pilotlar yüzünden? Asıl biz pilotlarımızı kaybettik. Evet ne yazık ki ikili ilişkiler kötüleşti, bozuldu. Ama hayatını kaybeden pilotlarımız oraya tatile, turizm amacıyla gitmediler. Onlar sadece Rusya'nın çıkarlarını değil, aynı zamanda dünya kamuoyunun çıkarlarını koruyordu. Çünkü bölgede uluslararası kamuoyu tarafından tanınan terör örgütlerine karşı mücadele ediyorlardı. Dolayısıyla Ankara bu olayın bizim için gerçekten de büyük bir facia olduğunu anladığı takdirde o zaman ilişkilerimizin düzelmesine doğru gelişmeler olur" dedi.

 

‘Suriye’de sivilleri değil

teröristleri bombalıyoruz’

 

Rusya'ya karşı Batı basınında çıkan yalan haberleri eleştiren Rusya Dışişleri Sözcüsü, "Batı basınında çıkan yalan haberlere göre, Rus savaş uçakları sözde Suriye’de sivilleri bombalıyor ve masum insanlar ölüyor. Peki bu yalan haberlerin kanıtı var mı, gerekçeleri var mı? Ben size başka bir olayı hatırlatıyım. Rusya, Türkiye-Suriye sınırında yaşananları görmek istiyor. Ama Ankara keşif uçaklarımızın Açık Sema Anlaşması çerçevesinde Türkiye üzerinde uçuş yapmasına izin vermedi. Saklanacak bir şeyler mi var? İşte bu, kimin suçlu olduğu sorusunun en güzel yanıtı. Eğer uçaklarımızın görev yapmasına izin vermiyorsanız demek ki, Türkiye-Suriye sırınında başta petrol kaçakçılığı olmak üzere diğer kaçakçılık, militan sızdırılması ve başka suçlarla ilgili kuşkular için gerçek bir gerekçe var” şeklinde konuştu.

 

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