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Dünya

Rusya Dışişleri Sözcüsü: Türkiye’nin uçağımızı düşürmesine inanamadık

"30-40 yıllık çalışma süresince birçok şey gören insanların bile buna inanması mümkün değildi"

23 Şubat 2016 23:21

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün kutlanan Vatan Savunucuları Günü nedeniyle, Türkiye tarafından Suriye semalarında düşürülen Su-24 uçağının ölen pilotunu andı ve olayla ilgili anılarını anlattı. Zaharova, “Yaşananlara inanmak mümkün değildi” ifadelerini kullandı.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Zaharova şunları söyledi:

“3 ay öce, 24 Kasım 2015’te, Suriye semalarında bizim vatandaşlarımız öldü. Korkunç bir şekilde öldü, çünkü bu korkunç bir haksızlıktı. O günü çok iyi hatırlıyorum. Türkiye’ye gidecektik. Ben daha iş yerindeyken haber geldi. Vnukovo’ya giderken tüm yol boyunca ayrıntıları öğrenmeye çalıştım. Yaşananlara inanmak mümkün değildi.

Havalimanında meslektaşlarıma son haberleri anlattığımı hatırlıyorum. Hiç kimse inanamadı. Çünkü 30-40 yıllık çalışma süresince birçok şey gören insanların bile buna inanması mümkün değildi. Bunu bir türlü sonu gelmeyen birkaç saat izledi. Sonra işte olanlar oldu. Türkiye, bu durumda tek mümkün olan üzüntü ifadeleri yerine NATO’yu topladı. Rus heyeti Türkiye ziyaretini iptal etti. Ardından neler olduğunu siz de biliyorsunuz."

 

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