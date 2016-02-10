Rusya: Pilotumuzu öldüren kişi Türkiye'de elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 24 Kasım'da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye sınırında Türk jetleri tarafından düşürülen Rus uçağından paraşütle atlayan pilot Oleg Peşkov'u vuran grupta olduğunu söyleyen Alparslan Çelik'in Türkiye'de, "elini kolunu sallaya sallaya dolaştığını" söyledi.

DHA’nın haberine göre; Rossiya 24 kanalına konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, “Adam televizyon kanallarına çıkıyor, gazetelere demeçler veriyor ve elini kolunu sallaya sallaya ortalıkta dolaşıyor. Ama Ankara bu MHP'liyi tutuklamak için hiçbir şey yapmıyor" dedi. Karlov ayrıca, Çelik'in tutuklanması için Moskova'nın Ankara'ya defalarca çağrı yaptığını belirtti.

MHP Keban eski Belediye Başkanı Ramazan Çelik'in oğlu Alparslan Çelik, 2014 ilkbaharında sınırdan önce Irak'a giderek Türkmenlerle birlikte IŞİD'e karşı savaşmıştı. Çelik buradan da 2015 yılı başlarında Suriye'ye geçerek Bayırbucak Türkmenleri saflarına katılmış ve 2. Sahil Tümen Komutanlığı birliklerine katılarak komutan rütbesine kadar terfi etmişti.

Rus istihbaratı tarafından aranan Alparslan Çelik, Suriye'de savaşırken öldürülen MHP'li ilçe yöneticisi İbrahim Küçük'ün 28 Ocak'ta Fatih Camisi'ndeki cenaze törenine katılmıştı.