Rusya "İntikam alınacak" dedi, düşürülen uçağın pilotunu vuran Alparslan Çelik'i arıyor

Suriye’de ordu güçleri, Rus hava desteği altında Lazkiye’nin kuzeyindeki stratejik Türkmen Dağı bölgesinde, muhaliflerin kontrolündeki son yerleşim olan Rabia kasabasını da kontrol altın aldı. Rus yayın organları, 24 Kasım 2015’te Türk jetlerince düşürülen SU-24 uçağının paraşütle atlayan pilotu Oleg Peşkov’u vuran Alparslan Çelik ve grubunun bölgede olduğunu, intikam alınacağını yazdı. Savaş bölgesine Türkiye’den giden Elazığlı Alparslan Çelik, uçağın düşürülmesinden sonra pilotun öldürüldüğüne ilişkin kameralara açıklama yapan kişiydi.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Suriye Ordusu Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, aralarında Rabia’nın da bulunduğu bölgedeki 17 yerleşimin kontrol altına alındığı belirtildi. Şam yönetimine muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre de ordu güçleri bölgede son 48 saatte 20 köyü ele geçirdi. Suriye ordusu son bir haftada, Rabia’nın kuzey, güney ve batısındaki bazı köyleri ele geçirerek, kasabayı üç yönden kuşatmaya almıştı. Önceki gün gece saatlerinde de ordu birlikleri, Rus hava desteğiyle kasabaya girdi.

Neden önemli?

Rabia kasabası 2012 yılından bu yana Suriyeli Türkmenlerin de dahil olduğu muhalif grupların elinde bulunuyordu. Fransız AFP ajansı, Rabia’nın Suriye ordusunun eline geçmesinin iki haftadan az bir sürede Lazkiye vilayetinde rejimin ikinci önemli askeri hamlesi olduğunu bildirdi. Esad rejimi 12 Ocak’ta Lazkiye vilayetinde muhaliflerin elindeki Salma kasabasını geri almıştı. Bölgedeki son durumla ilgili AFP’ye konuşan Fransız Suriye uzmanı Fabrice Balanche, Rabia’nın bu bölgede kuzeybatı yönünde Türk sınırına ve daha doğu yönünde diğer muhalif kalelere uzanan ikmal hatlarının kavşağında olduğunu söyledi. Balanche, “Bu yolu kullanarak Suriye ordusu güneye, Lazkiye’ye doğru muhalif hareketlilikleri blok edebilir, muhalifler de kıyıdaki havalimanına yaklaşma ve füze saldırısı düzenlemede zorlanacak” yorumunu yaptı.

Ruslar onu arıyor

Rus yayın organları, 24 Kasım 2015’te Türk jetlerince düşürülen SU-24 uçağının paraşütle atlayan pilotu Oleg Peşkov’u vuran Alparslan Çelik ve grubunun bölgede olduğunu, intikam alınacağını yazdı. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de rejimin ele geçirdiği Rabia’ya Rus subayların da girdiğini bildirdi.Rusya’da yayın yapan Kremlin’e yakınlığı ile bilinen “Dni” ve “Lifenews” yayınları, Suriye ordusunun kendi intikamlarını da alacağını, Rabia kasabasında düşürülen Rus uçağının paraşütle atlayan pilotunu vuran grubun da bulunduğunu yazdı.

Elçinin açıklaması

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov 14 Aralık 2015’te yaptığı açıklamada düşürülen savaş uçağından atlayan Rus pilota ateş eden kişiyi tespit ettiklerini, bu kişinin bir Türk vatandaşı olduğunu açıklamış ve 33 yaşındaki Alparslan Çelik’i işaret etmişti. MHP Keban eski Belediye Başkanı Ramazan Çelik’in oğlu Alparslan Çelik 2014 ilkbaharında sınırdan önce Irak’a giderek Türkmenlerle birlikte IŞİD’e karşı savaştı. Çelik buradan da 2015 yılı başlarında Suriye’ye geçerek Bayırbucak Türkmenleri saflarına katıldı. Çelik, 2’nci Sahil Tümen Komutanlığı birliklerine katıldı ve komutan rütbesine kadar terfi etti.