Rusların aradığı o isim İstanbul'daki cenazede ortaya çıktı

Suriye sınırında Türkiye’nin hava sahasına girdiği gerekçesiyle düşürülen Rus savaş uçağından paraşütle atlayan pilotu öldürdüğünü söyleyen ve Rus istihbaratının bir numaralı hedefi olan Alparslan Çelik, Türkmendağı’nda savaşırken ölen MHP Fatih İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Küçük’ün cenaze törenine katıldı. Alparslan Çelik, “Şehit bizim arkadaşımızdı” dedi.

Hürriyet’ten Sefa Özkaya ve Fırat Alkaç’ın haberine göre; Suriye Bayırbucak’taki Türkmendağı’nda savaşırken Esad rejimini destekleyen Rus uçaklarının bombardımanında hayatını kaybeden MHP Fatih İlçe Başkan Yardımcısı İbrahim Küçük için Fatih Camisi’nde tören düzenlendi. Türk savaş uçaklarının 24 Kasım’da düşürdüğü Rus SU-24 savaş uçağından atlayan pilot Oleg Peşkov’u öldürdüğünü açıklayan Alparslan Çelik (33) de törendeydi. Musalla taşının yanında bir süre saygı nöbeti tutan Alparslan Çelik, cenaze namazını da en ön safta kıldı. Cenaze namazında MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan, Atilla Kaya, Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter de saf tuttu. Cenazeye, Meral Akşener de katıldı.

Cenazeyi Cübbeli Ahmet kıldırdı

İbrahim Küçük’ün eşi Nurgül Küçük ve kızları Zeynep (7) ile Elif (4) cenaze töreni boyunca ağladılar. ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü cenaze namazını kıldırdı. Tabuta omuz vererek bir süre yürüyen Alparslan Çelik bu sırada gözyaşlarına hâkim olamadı. Tabutun cenaze aracına konulmasından sonra 5 arkadaşının çevresini sardığı Alparslan Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şehit bizim arkadaşımızdı. Bayırbucak’ta, Türkmendağı’nda yanımızdaydı, hep beraberdik” dedi.

“Cenaze için geldim, tekrar giderim”

Alparslan Çelik, “Siz ne zaman Suriye’den geldiğiniz?” sorusuna ise “Ben buradayım, oradayım. Gidip geliyorum. Şimdi de cenaze için geldim. Tekrar giderim” dedi. Daha fazla açıklama yapmayan Alparslan Çelik, yanındaki korumalarla birlikte camiden ayrıldı.

42 yaşındaki iki çocuk babası İbrahim Küçük’ün üzerine Türk, Türkmen ve Türk dünyası bayrakları örtülen tabutu Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. Tekbirler eşliğinde, ‘Katil Rusya Türkmandağı’ndan defol’ sloganlarıyla şehitliğe getirilen cenaze burada toprağa verildi.

Kameralara açıklamıştı

Savaş bölgesine Türkiye’den giden Elazığlı Alparslan Çelik, Rus uçağının düşürülmesinden sonra pilotun öldürüldüğünü kameralar karşısında açıklamıştı. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov 14 Aralık 2015’te yaptığı açıklamada düşürülen savaş uçağından atlayan Rus pilota ateş eden kişiyi tespit ettiklerini, bu kişinin bir Türk vatandaşı olduğunu açıklamış ve 33 yaşındaki Alparslan Çelik’i işaret etmişti. Rus basınında önceki gün çıkan bir haberde, düşen uçağın pilotu Oleg Peşkov’u vuran Alparslan Çelik ve grubunun bölgede olduğunu, intikam alınacağını yazmıştı.

MHP Keban eski Belediye Başkanı Ramazan Çelik’in oğlu olan Alparslan Çelik 2014 ilkbaharında sınırdan önce Irak’a giderek Türkmenlerle birlikte IŞİD’e karşı savaştı. Çelik buradan da 2015 yılı başlarında Suriye’ye geçerek Bayırbucak Türkmenleri saflarına katıldı. Çelik, 2’nci Sahil Tümen Komutanlığı birliklerine katıldı ve komutan rütbesine kadar yükseldi.