Düşürülen Rus uçağının pilotunu öldüren Türkmenlerin komutanı, İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti

Rus uçağından atlayan Rus pilotu öldüren cihatçı grubun komutanı Alparslan Çelik, İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nu ziyaret etti. Çelik, Ustaosmanoğlu'ndan dua istedi.

Oda TV'de yer alan habere göre, Mahmut Ustaosmanoğlu'na Suriye'de savaşan Türkmen grubun komutanı olarak tanıtılan Çelik, Ustaosmanoğlu'nun karşısında dizlerinin üstünde oturdu. Çelik, Suriye'de Rusya karşısında bulundukları bölgelerin bir kısmını kaybettiklerini Mahmut Ustaosmanoğlu'na açıklarken Rusya'nın silahları karşısında zor durumda kaldıklarını söyledi. Çelik, Lübnan Hizbullahı ve Suriye yönetimi ile de savaştıklarını Mahmut Ustaosmanoğlu'na anlatırken, Suriye'de savaşan Türkler'den hayatını kaybedenlerin eşlerinin mesaj göndererek Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan dua istediği Muhammed Keskin tarafından aktarıldı. Çelik, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun elini 3 kez öperek veda etti.

Suriye'de Rusya'ya karşı savaşan Çelik, Hürriyet gazetesinin "Düşen bir uçaktan atlayan, havada paraşütle savunmasız duran birine, ‘düşman askeri’ bile olsa, ateş etmek insan vicdanında bir yara açmıyor mu" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"O pilot, beş dakika önce içimize bomba atmış ve atılan bombalarla kardeşlerimiz şehit olmuş ve yaralanmıştır. Her gün uçaktan sivil Türkmenlere bombalar yağdırmış birinin benim vicdanımda yeri yok. Orada, kimi bu bombardımanlarda çocuğunu, kimi karısını, kimi komple ailesini kaybetmiş. Kısas en doğal haktır. Kısasta hayat vardır."

Rusya, Alparslan Çelik'in kendilerine teslim edilerek yargılanmasını istemişti.

Alparslan Çelik'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nu ziyaretine ilişkin video için tıklayın