MHP Fatih İlçe Başkan Yardımcısı Suriye'de öldürüldü

MHP Fatih İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı İbrahim Küçük, Suriye Ordusu’yla savaşan Türkmenlere destek vermek için gittiği Bayırbucak bölgesinde hava bombardımanı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye tarafından 24 Kasım’da düşürülen Rus uçağının pilotlarından Oleg Peşkov, Küçük’ün de içinde yer aldığı 1071 Akıncılar grubu tarafından öldürülmüştü.

Rus yayın organları, 24 Kasım 2015'te Türk jetlerince düşürülen SU-24 uçağının paraşütle atlayan pilotu Oleg Peşkov'u vuran Alparslan Çelik ve grubunun bölgede olduğunu, intikam alınacağını yazmıştı. Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de rejimin ele geçirdiği Rabia'ya Rus subayların da girdiğini bildirmişti. Rusya'da yayın yapan Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Dni ve Lifenews yayınları, Suriye ordusunun kendi intikamlarını da alacağını duyurmuştu.

Rabia da Suriye orudusunun eline geçti

Öte yandan, Suriye’de ordu güçleri, Rus hava desteği altında Lazkiye'nin kuzeyindeki stratejik Türkmen Dağı bölgesinde, muhaliflerin kontrolündeki son yerleşim olan Rabia kasabasını da kontrol altına aldı.