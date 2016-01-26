T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP Fatih İlçe Başkan Yardımcısı Suriye'de öldürüldü

Rus medyası, Suriye ordusunun kendi intikamlarını da alacağını duyurmuştu

26 Ocak 2016 17:06

MHP Fatih İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı İbrahim Küçük, Suriye Ordusu’yla savaşan Türkmenlere destek vermek için gittiği Bayırbucak bölgesinde hava bombardımanı sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye tarafından 24 Kasım’da düşürülen Rus uçağının pilotlarından Oleg Peşkov, Küçük’ün de içinde yer aldığı 1071 Akıncılar grubu tarafından öldürülmüştü. 

Rus yayın organları, 24 Kasım 2015'te Türk jetlerince düşürülen SU-24 uçağının paraşütle atlayan pilotu Oleg Peşkov'u vuran Alparslan Çelik ve grubunun bölgede olduğunu, intikam alınacağını yazmıştı. Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de rejimin ele geçirdiği Rabia'ya Rus subayların da girdiğini bildirmişti. Rusya'da yayın yapan Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Dni ve Lifenews yayınları, Suriye ordusunun kendi intikamlarını da alacağını duyurmuştu.

 

Rabia da Suriye orudusunun eline geçti

 

Öte yandan, Suriye’de ordu güçleri, Rus hava desteği altında Lazkiye'nin kuzeyindeki stratejik Türkmen Dağı bölgesinde, muhaliflerin kontrolündeki son yerleşim olan Rabia kasabasını da kontrol altına aldı.

 

ETİKETLER

ibrahim küçükmhpfatihbayırbucaktürkmensuriye ordusurus uçağıoleg peşkov

İlgili Haberler

Türkmen komutan: Pilotların ikisini de paraşütle inerken vurduk

Bugün öğle saatlerinde Türkiye tarafından Suriye sınırında Su-24 tipi Rus uçağı düşürüldü

Düşürülen Rus uçağının pilotunu öldüren Türkmenlerin komutanı, İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti

Rusya, Alparslan Çelik'in kendilerine teslim edilmesini istemişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24