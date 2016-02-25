Rusya'dan Türkiye'ye: Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl sonlandığını hatırlatmak gerekiyor

Türkiye'de İmparatorluk hırslarının yeniden doğmaya başladığını söyleyenlerin haklı çıkmaya başladığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Osmanlı İmparatorluğu tarihinin nasıl sonlandığını hatırlamak gerek, Osmanlı İmparatorluğu'nun 'Avrupa'nın hasta adamı' olarak adlandırıldığını da unutmamalı. Türkiye, kendisini yeniden böyle adlandırmalarını istiyor mu?" diye konuştu.

"Ankara faaliyetlerini gizlemek istiyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ankara'nın Rusya'nın gözlem uçuşunu iptal etme hakkı olmadığını belirterek "Belli ki Ankara uçuş yapılacak bölgelerdeki bazı faaliyetleri gizlemek istedi" dedi.

Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, Ankara'nın, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması kapsamında Türkiye'nin Suriye sınırı üzerinde denetim uçuşu gerçekleştirmesine izin vermemesine de değindi.

Zaharova, "Rusya, Ukrayna'yla ile olan sınırında gözlem uçuşu yapılmasına izin verilmeseydi NATO yetkilileri kim bilir nasıl tepki verirdi?" diye sordu.

Suud savaş uçakları

Zaharova, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Türkiye'nin İncirlik üssüne konuşlandırılacak olmasına dair bir soruya da yanıt verdi. "Bu, iki ülkenin ilişkileriyle ilgili bir mesele. Buna hakları var mı? Evet, var. İkinci olarak da şunu sorabilirsiniz: Bunun amacı ne?" ifadelerini kullanan Zaharova, şöyle devam etti:

"Şu anda çok karmaşık bir bölgesel krizin (Suriye krizi) çözümüyle uğraşıyoruz. Ateşkes için güven gerekiyor. Bu adımlar (Suudi Arabistan uçaklarının İncirlik'e konuşlandırılacak olması) güven oluşmasına yardım ediyor mu? Hayır, elbette etmiyor."

Lavrov'un Cezayir'in seyahati

​Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 29 Şubat'ta Cezayir'i ziyaret edeceğini söyledi. Zaharova ayrıca, Cezayir'i 'Rusya'nın Arap dünyasındaki en önemli ekonomik partnerlerinden biri' olarak niteledi.

Suriye ateşkesi

Zaharova, bazı ABD'li yetkililerin Suriye'de bu haftasonu başlaması planlanan ateşkesten şüphe ettiklerini söylemesini 'anlaşılmaz' bulduklarını söyledi. Zaharova, "Bu açıklamalar bize sabotajı hatırlatıyor" diye ekledi.

Bir soru karşısında da kimsenin Suriye'deki muhalif grupları ateşkese katılmaya zorlamayacağını, bunun 'gönüllü bir iş' olduğunu söyleyen Zaharova, "İstedikleri, Suriye'de siyasal sürecin başlaması ve ülkelerinin iyiliğiyse, uluslararası toplum bunun için onlara gerçek bir şans verdi" ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca şu vurguyu yaptı: "Suriye'de ateşkes kararı Türkiye'nin pozisyonu ve çıkarları da düşünülerek alındı. Bu nedenle bir konuda anlaşmaya varılınca bu anlaşmayı yerine getirmek zorundasınız."

Zaharova bunları, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda bu ateşkes bizim için bağlayıcı değildir' yönündeki açıklamasına dair soru karşısında söyledi.

Hava operasyonlarına devam açıklaması

Diğer taraftan Suriye'de ateşkesin sadece Suriyeli hükümet güçleri ve ateşkese bağlı kalacaklarını bildiren muhalif gruplar için geçerli olacağını hatırlatan Zaharova, Rusya'nın terörist gruplara yönelik hava operasyonlarına ise devam edeceğini vurguladı.

Kürtler, Cenevre'ya katılmalı

Bu arada Rusya'nın Suriyeli Kürtlerle işbirliği yapmasından endişe duyduğunu söyleyen İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond'ın açıklamalarına da değinen Zaharova, "ABD'nin onlarla (Suriyeli Kürtler) işbirliği yapmasından neden endişelenmiyorlar, anlamıyoruz" dedi.

Zaharova, Suriyeli Kürtlerin Cenevre görüşmelerine katılması gerektiğine inandıklarını da ekledi.

Zaharova ayrıca İtalyan hükümetinin internet sitelerine yönelik siber saldırılarda 'Rus izi' olduğuna dair yapılan açıklamaları 'fantezi' olarak niteledi.

Ankara'nın yaptığı saldırganlık

Rus Argumentı i Faktı gazetesine konuşan Zaharova, "Ankara, Suriye-Türkiye sınırındaki durumu tırmandırıyor ve burada provokasyon düzenliyor. Aslında bu, sadece provokasyon olarak da tanımlanamaz. Buna, her açıdan saldırganlık denir" dedi.

'Avrupa'nın hasta adamı'

Zaharova, "Türkiye'nin siyasi elitinin son dönemdeki eylemleri, Türkiye'de İmparatorluk hırslarının yeniden doğmaya başladığını söyleyenlere inanmamıza neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Rus sözcü şunları vurguladı: "Eğer bu doğruysa, Osmanlı İmparatorluğu'nun, şu anda Ankara'nın eylemlerini tepki vermeden izleyen Avrupa için neye dönüştüğünü hatırlamak gerekir. İkinci olarak da Osmanlı İmparatorluğu tarihinin nasıl sonlandığını hatırlamak gerek. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun 'Avrupa'nın hasta adamı' olarak adlandırıldığını da unutmamalı. Türkiye, kendisini yeniden böyle adlandırmalarını istiyor mu?"

Zaharova bir soru üzerine ise "Biz (Suriye Devlet Başkanı) Esad rejimini desteklemiyoruz ama onun teröre karşı verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Aynı IŞİD'le mücadele eden muhalifleri ve Kürtleri desteklediğimiz gibi" dedi.

Zaharova ayrıca, Suriye hükümeti ve muhaliflerin birbirine karşı mücadelesinde taraf tutmadıklarını da vurguladı.