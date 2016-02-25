Rusya: Kelimeleri olması gerektiği gibi kullanalım; iki pilotumuzu Türkiye yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın iki tane pilotunu ve Türkiye gibi dostunu kaybetmesine sebep olan bir hamle yaptığını söylemesine ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova "Şimdi kelimeleri olması gerektiği gibi kullanalım, Rusya iki pilotunu Türkiye yüzünden kaybetti" dedi.

Türkiye, 24 Kasım'da Suriye sınırında Rusya Ordusu'na ait bir savaş uçağı düşürmüştü. Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği ve uyarılara da aldırmadığı için angajman kuralları çerçevesinde düşürüldüğü söylenmişti.

Radikal'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gün muhtarlar buluşmasında Rusya ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Gazetem.ru’da yer alan habere göre Zaharova, Facebook sayfasından şunları yazdı: "Basın Erdoğan'ın sözlerini şu şekilde yazıyor: Rusya iki tane pilotunu Türkiye gibi bir dostunu kaybetti. Şimdi kelimeleri olması gerektiği gibi koyalım. Rusya, Türkiye yüzünden iki tane pilotunu kaybetti. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 21. Muhtarlar Toplantısı'nda "Biz ne Rusya'nın ne de Rus halkının düşmanı değiliz. Rusya'ya herkes yaptırım uygularken biz bu yaptırımı uygulamadık. Ama ne yazık ki Rusya bizi anlamadı. Rusya iki tane pilota, Türkiye gibi bir dostunu ne yazık ki kaybederek böyle bir hamleye girdi" demişti.