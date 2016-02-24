Erdoğan: El Nusra da DAEŞ'e karşı savaşıyor; YPG'ye iyi diyorsunuz da onlara neden iyi demiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "PYD'ye IŞİD ile savaştığı için destek verildiği söyleniyor. El Nusra IŞİD'e karşı savaşıyor ama ona da kötü diyorlar. Ona neden kötü diyorsunuz?" diye sordu.

21. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan ve YPG'yi terör örgütü olarak görmedikleri yolundaki görüşlerinde ısrar eden ABD'ye tepki gösteren Erdoğan, "Artık bu komediye bir son verilmelidir. Ben 'PKK’yla birlikte hareket ediyorum' diyen bir örgüte 'Hayır, senin bağlantın yok' demek, bizim aklımızla alay etmektir" ifadesini kullandı. "PKK'yı terör örgütü ilan ettiniz, güzel; peki PYD ve YPG'yi de ilan edin" diyen Erdoğan, "PKK’yla yapamadığınızı PYD ve YPG’yle mi yapmak istiyorsunuz?" diye sordu.

CHP Sözcüsü: Erdoğan açıkça El Kaide'nin uzantısını savundu

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Erdoğan’ın sözlerini eleştirerek "Ateşkes ufukta gözüküyor. Türkiye bu resmin içinde yok. Bölgede kimse Türkiye'yi ciddiye almıyor. Ak Parti için sadece kendi çıkarları var ülkenin çıkarları yok. Cumhurbaşkanı El Kaide'nin uzantısı olarak görülen cihatçı el Nusra'yı açıkça savundu" dedi.