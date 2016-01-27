Rusya: Cenevre'de PYD için yer ayrıldı; ileride davet edilecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennadiy M. Gatilov, PYD'nin ilk aşamasına davet edilmemesini "PYD'ye davetiye gönderilmedi ama Staffan de Mistura onlar için yer ayırdı. Bu da PYD'nin ileriki aşamalarda davet edileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre İnterfax haber ajansına konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gatilov, Cenevre görüşmelerinde Suriye hükümetini temsil edecek heyete Muallim'in başkanlık yapacağını söyledi.

"Kürtler olmadan Suriye'nin geleceğine dair karar alınamaz"

"Biz Kürtlerin görüşmelerde bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Zira Kürtler Suriye halkının önemli bir bölümünü oluşturuyor ve Suriye topraklarının önemli bir bölümünü kontrol ediyor" diyen Gatilov, "Bu nedenle Kürtler olmadan herhangi bir problemin çözülmesi ya da Suriye'nin geleceğiyle ilgili herhangi bir karar alınması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gatilov, Yüksek Müzakere Konseyi Koordinatörü Riyad Hicab ile Değişim ve Özgürlük için Halk Cephesi liderlerinden Kadri Cemil'in de BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura tarafından Cenevre'ye davet edilen muhalif isimlerden bazıları olduğunu aktardı.