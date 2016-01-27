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PYD: Cenevre’nin sonucunu tanımayacağız!

PYD, Cenevre'de yapılacak Suriye görüşmelerine davet edilmemişti

27 Ocak 2016 20:55

Cenevre’de yapılacak Suriye görüşmelerine davet edilmemelerine tepki gösteren PYD, Cenevre toplantısının sonucunu tanımayacaklarını açıkladı.

RİA Novosti’ye konuşan PYD üyesi Abdulselam Ali, “Suriyeli Kürtler görüşmeler için davet almadı, ama teröristleri davet ettiler. Şam’da Rusya Büyükelçiliği’ne füze saldırısı düzenleyen Ahrar-uş Şam ve İslam Ordusu görüşmelerde yer alacak” dedi.

Ali, “Bu gruplar görüşmelere davet edilirken, onlara ve IŞİD’e karşı 5 yıldır savaşan Kürtler Cenevre’de temsil edilmeyecek” diye konuştu.

 

 

 

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