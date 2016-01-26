Türkiye: PYD davet edildiyse Cenevre Görüşmeleri'ni boykot ederiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PYD Cenevre'de hangi sıfatla yer alacak? PYD davet edilmişse, Cenevre müzakerelerini boykot ederiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cenevre zirvesindeki PYD krizine ilişkin NTV yayınında açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, PYD ile PKK'nın aynı terör örgütü olduğunu belirterek "Biz bir an evvel müzakerelerin başlamasını istiyoruz. Ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Suriye'de kesin çözüm siyasi çözümdür. Muhalefeti sulandırmak isteyen ülkeler, Rusya başta olmak üzere, ek isimler dayatmaya başladılar. Bunlar rejimin kuklası olan isimler. PYD hangi sıfatla burada olacak? PYD, PKK aynı terör örgütü. Terör örgütü Kürtlerin temsilcisi olabilir mi? Kesinlikle olamaz çünkü bunlar terör örgütü" diye konuştu.

"Muhalefetin içinde PYD gibi terör örgütleri olamaz"

ABD ve Rusya'nın Cenevre görüşmeleri için PYD konusunda bastırması halinde Türkiye'nin ne yapacağı sorulan Çavuşoğlu, "Bizim bu konudaki tavrımız nettir. Eğer böyle bir davet olursa Türkiye'nin tutumu son derece bellidir. ABD, Fransa, İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla görüştüm. Onların da söylediği net bir şekilde PYD'nin davet edilmeyeceği. Rejimle PYD birlikte çalışıyor. Müzakere muhalefetle rejim arasında olacak. Muhalefetin içinde de PYD gibi terör örgütleri olamaz" ifadelerini kullandı.

"De Mistura PYD'nin davet edilmeyeceğini söyledi"

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da PYD'nin Cenevre görüşmelerine davet edilmeyeceğini söylediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Müzakere 2 grup arasında yapılacak. Tüm konuştuğumuz muhataplar De Mistura da aynı şeyi söyledi. PYD'nin buraya davet edilmeyeceği, Viyana'da aldığımız karar da budur" dedi.

"Kesin ve net boykot ederiz"

PYD'ye yönelik olarak davet mektubu olması halinde Türkiye'nin Cenevre görüşmelerini boykot edip etmeyeceği sorulan Çavuşoğlu, "Tabi ki boykot ederiz. Kesin ve net. Müzakere heyetinin içinde PYD unsurları, terör örgütleri olamaz. Türkiye'nin bu konudaki tutumu nettir. Muhalefetin de bunu kabul etmesi söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.

"Gücümüzü birleştirmeliyiz"

Musul'da Türk askerlerinin varlığı konusunda ABD ile uzlaşıya varıldığı yönündeki iddialar sorulan Çavuşoğlu, Başika konusunda Türkiye'nin söylediği noktaya gelindiğini belirterek "Eğitip donattığımız unsurlar, Türkiye'nin şu anda orada bulunan gücü hep beraber gücümüzü birleştirmeliyiz ki DEAŞ'ı Irak'tan da temizleyebilmeliyiz. Aksi takdirde DEAŞ orada etkisini devam ettirecek. ABD ile bizim her zaman prensip anlaşması içinde olduğumuz şey bu çerçevede. Suriye'de de DEAŞ'a karşı mücadele edelim Irak'ta da hem eğitip donattığımız unsurlarla hem de kendi güçlerimizle DEAŞ'la daha etkin mücadele yapalım" diye yanıt verdi.