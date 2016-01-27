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Dünya

Cenevre'ye davet edilen Heysem Menna: Salih Müslim ve İlham Ahmed gelmezse gitmem

PYD lideri Salih Müslim, Cenevre'den herhangi bir davet almadığını açıklamıştı

27 Ocak 2016 17:29

İsviçre’nin Cenevre kentinde 29 Ocak’ta yapılması planlanan Suriye görüşmelerine PYD’nin katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken, Suriye Demokratik Meclisi Eşbaşkanı Heysem Menna, PYD lideri Salih Müslim ve İlham Ahmed’in Cenevre’ye davet edilmemesi durumunda kendisinin de gitmeyeceğini açıkladı.

Radikal'de yer alan habere göre; Menna, “Ya arkadaşlarımla giderim ya da hiç gitmem. Bu soruda taviz yok” ifadesini kullandı. “Şimdi bize, Rus heyeti olarak adlandırabileceğimiz bir heyeti teklif ediyorlar ve ben Rus heyetin bir üyesi olmaya hazır değilim” diyen Menna, sözlerini, “Bizim kendi heyetimize sahip olma hakkımız var” şeklinde sürdürdü.

Öte yandan PYD lideri Salih Müslim, dün yaptığı açıklamada Cenevre'den herhangi bir davet almadığını açıklamıştı.

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