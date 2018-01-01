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Dünya

Rus senatörden İran yorumu: Henüz dominant olmasa da dış etkiden söz edilebilir

“ABD, İran’ı karıştırmak için her fırsatı kullanır"

01 Ocak 2018 19:14

İran’da perşembe günü başlayan ve ülke geneline yayılan protestoları değerlendiren Rus senatör Konstantin Kosaçev, eylemlerde ‘dış güçlerin’ etkili olduğunu iddia etti. Kosaçev, ABD ve İsrail’in Tahran’ı baskı altına almak için görüşmeler gerçekleştirdiği iddiasında bulundu. 

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, İran'daki protesto gösterilerle ilgili konuşan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kosaçev, "İran'da yeni yıl öncesi başlayan protesto dalgası, elbette her şeyden önce ülkedeki belirli iç politika süreçlerinin belirtisi. Sosyo-ekonomik faktörler de, gelişmeleri etkiliyor ancak sosyo-ekonomik göstergeler, bölge ve önceki yıllarla kıyaslandığında İran için en kötü göstergeler değil” dedi.

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"Washington'un İran'daki süreçler üzerinde çok etkisi olduğunu söylemek istemiyorum, zira…"

Göstericilerin "Ne Gazze, ne Lübnan, benim hayatım İran!", "Suriye'yi bırakın, bizleri düşünün!" gibi sloganlar atarak Tahran'ın dış politikasına saldırdığına dikkat çeken Kosaçev, "Burada henüz dominant olmasa da dış etkiden söz edilebilir. Washington'un İran'daki süreçler üzerinde çok etkisi olduğunu söylemek istemiyorum, zira Washington 'eski formunda' değil ve İran da, dış müdahaleye açık bir ülke değil” diye konuştu.

“ABD, İran’ı karıştırmak için her fırsatı kullanır"

ABD Başkanı Donald Trump ve Washington'daki yetkililerin tepkisinin İranlı göstericiler için bir mesaj niteliğinde olduğunu savunan Rus senatör, ABD'nin İranlı göstericileri desteklediğinin altını çizdi.

ABD'nin ulusal güvenliğin bir numaralı düşmanı olarak gördüğü İran'ı karıştırmak için her fırsatı kullanacağını da savunan Kosaçev, ABD ile İsrail'in 12 Aralık'ta imzaladığı İran'a karşı işbirliği anlaşmasına işaret ederek, iki ülkenin Tahran'a baskı için görüşme halinde olduğunu vurguladı.

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