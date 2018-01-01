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Deutsche Welle

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Halk protesto etmekte özgürdür

Protestolaların devam ettiği İran'de, Cumhurbaşkanı Ruhani 'ülkede eleştiriye alan açılması gerektiğini' söyledi

01 Ocak 2018 13:40

İran'da 'eleştiriye alan açılması gerektiğini' ifade eden  Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkın "eleştiri hakkı" olduğunu söyledi. Reformist cumhurbaşkanı, perşembe gününden bu yana devam eden protestolara ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Pazar günü kabine toplantısında konuşan Ruhani, insanların düşünce özgürlüğü hakkına sahip olduğunu belirtti ve "Sesinizi duyduk" dedi.

"İnsanlar eleştirilerini dile getirmek ve protesto etmek için tamamen özgürdür" ifadesini kullanan Ruhani, protestoculara şiddete yönelmemeleri uyarısında da bulundu. Ruhani, eleştirinin, şiddet ve kamuya açık alanlara zarar vermekten farklı olduğunu da sözlerine ekledi.

"Trump'ın İran'daki protestolara yönelik duygularını ifade etme hakkı yok"

Ruhani konuşmasında, İran'daki protestolara yönelik açıklama yapan ABD'yi de eleştirerek, "Henüz birkaç ay önce İran ulusunu terörist olarak tanımlayan Trump'ın İran'daki protestolara yönelik duygularını ifade etme hakkı olmadığını" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'daki protestolar, insanların para ve servetlerinin çalındığını anladıklarını gösterdi. Görünen o ki, buna daha fazla izin vermeyecekler" ifadesini kullanmıştı. Trump, öncesinde de "baskıcı devletlerin her daim varlıklarını sürdüremeyeceği" uyarısını yapmıştı.

Gözaltılar artıyor

Perşembe gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde sadece Tahran'da yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Çıkan şiddet olaylarında Dorud kentinde 2 kişinin öldüğü bilgisi veriliyor.

Medyada yer alan haberlere göre Arak kentinde de yaklaşık yüz kişi gözaltına alındı.

Ülkedeki muhafazakar medya kuruluşları, cumartesi gecesi Tahran’daki belediye binasına ve polis araçlarına, farklı kentlerde de banka ve kamu binalarına saldırıldığına yer verildi.

Tahran Üniversitesi’nde binlerce öğrencinin hükümet karşıtı eylemlerinin ise hükümet yanlıları tarafından dağıtıldığı bilgisi verildi.

Farklı kentlere dağılan protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Tahran Vali Yardımcısı Ali Asgar Nasırbaht, pazar günü yaptığı açıklamada, Tahran'da gözaltına alınanlar arasındaki 40 kişinin “yasa dışı gösterileri organize edenler” olduğunu belirtti. Bakanın gözaltına alınan öğrencilerin ise serbest bırakıldıkları bilgisini verdiği bildirildi.

Telefonlarda internet bağlantısı kesildi

Protesto gösterilerinin başlamasından kısa süre sonra İçişleri Bakanı Abdülreza Rahmani Fazlı, "düzeni bozanların, bunun bedelini ödeyecekleri" uyarısını yapmıştı. Bakan, devletin şiddet, korku ve terörü yayanlara karşı mücadele edeceğini ifade etmişti.

Devlet televizyonu, ülkede yaygın olarak kullanılan akıllı telefon sohbet uygulaması olan Telegramı ve sosyal medya platformlarından Instagrama telefon üzerinden erişimin engellendiğini açıkladı. Bölgedeki AFP muhabirleri de Tahran’da akıllı telefonlar üzerinden internet erişiminin kesildiğini bildirdi.

İranlı yetkililer, ülkedeki protestoların dış güçler tarafından organize edildiği ve gösterilerin, Suudi Arabistan ya da Avrupa ülkelerinden sosyal medya üzerinden "körüklenmeye" çalışıldığını öne sürüyor.

DW/AFP/dpaGA/BÖ
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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