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Dünya
Deutsche Welle

İran: İzinsiz toplantılara katılanlar kendileri ve diğerleri için sorun yaratacak

“Gazze’ye değil, Lübnan’a değil, hayatım İran’a”

30 Aralık 2017 22:35

İran hükümeti, halkı protesto gösterilerine katılma konusunda uyardı. İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, “gösterileri yasa dışı” olarak nitelendirerek, izinsiz toplantılara katılanların “kendileri ve diğerleri için sorun” yaratacağını açıkladı.

Buna rağmen bugün başkentte Tahran Üniversitesi önünde çok sayıda öğrencinin toplandığı haber verildi. AFP’nin sosyal medyada yayınlanan görüntülere dayandırdığı haberinde, öğrenciler ile polis arasında arbede yaşandığı ve öğrencilerin hükümet karşıtı sloganlar attığını belirtildi.

“Gazze’ye değil, Lübnan’a değil, hayatım İran’a”

Öğrencilerin “Gazze’ye değil, Lübnan’a değil, hayatım İran’a” sloganları attığı aktarıldı. Bu sloganın, halkın yararına harcamak yerine Ortadoğu’da İran yanlısı grupları desteklemek için milyonlarca dolar destek veren İran yönetimini eleştirenlerin hoşnutsuzluğunu yansıttığı ifade ediliyor.

İran haber ajansı Fars ise toplanan öğrencilerin sayısının 50 ile 70 arasında olduğunu ve gösterinin daha önceki günlerdekinin aksine siyasi bir hedefinin bulunmadığını duyurdu. Ajansın haberinde, öğrencilerin toplandığı üniversitenin önünde çok sayıda polisin de görev yaptığı belirtildi.

İşsizlik ve hayat pahalılığını protesto

Meşhed’de perşembe günü başlayan gösterilerde 52 kişi gözaltına alınmıştı. İşsizlik ve hayat pahalılığını protesto etmek için düzenlenen gösteriler, hükümeti protestoya dönüşmüştü. Gösteriler, cuma günü başkent Tahran ile birlikte diğer kentlerde sürmüştü. İnternette yayınlanan bir videoda, Kum kentindeki protestolarda göstericilerin “Diktatöre ölüm” ve “Siyasi mahkûmlara özgürlük” gibi sloganların atıldığı görülmüştü.

Bugün öğleden önce ise Tahran ve Meşhed’de protesto gösterilerini kınamak ve hükümete destek vermek için gösteriler düzenlenmişti. Devlet televizyonu, düzenlenen gösterilere on binlerce hükümet yanlısının katıldığını duyurmuştu.

İran’dan ABD’ye tepki

ABD’nin protestoculara destek vermesine ise İran sert tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “İran halkı Amerikalıların bu değersiz ve fırsatçı değerlendirmelerini ciddiye almıyor” açıklamasında bulundu., ABD Başkanı Donald Trump’ın İran vatandaşlarının ABD’ye girişini yasakladığını hatırlatan Kasımi, bu nedenle Trump’ın İran halkının durumundan kaygı duymaması gerektiğini söyledi. Kasımi, İran’da halkın meşru taleplerini dile getirebileceği demokrat kanalların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tahran’a İran halkının haklarına saygı gösterme çağrısı yapmıştı. “Dünyanın bu süreci izlediğini” belirten Trump, “rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığının yurtdışında teröre harcanmasından bıkmış” İran halkının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler aldıklarını dile getirmişti.

AFP/dpa/JD/BW
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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